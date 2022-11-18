تداولات «النايلكس» تصعد بنحو 75% بتعاملات الأسبوع الماضي

ارتفعت تداولات بورصة النيل للأسهم الصغيرة والمتوسطة – النايلكس بنحو 75% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسجلت 37 مليون جنيه مقارنة مع 21.2 مليون الأسبوع الذي سبقه.

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية تصدر سهم بوسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات تعاملات بورصة النيل، الأسبوع الماضي، منخفضاً 16% بقيم تداولات 9.9 مليون جنيه.

وذكر التقرير أن سهم الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار تذيّل قائمة الأسهم المقيدة ببورصة النيل، ليُنهي تعاملاته عند 1.268 جنيه.

وسجلت مؤشرات البورصة، ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع وسط دعم مشتريات للمستثمرين المصريين والعرب.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي، على مدار الأسبوع الماضي، بنسبة 6.5%% ليصل إلى 12515 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 7.1% إلى 2388 نقطة، و“ egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 6.3% إلى 3482 نقطة.