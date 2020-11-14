بورصة وشركات

تداولات «النايلكس» تصعد بنحو 125% بتعاملات الأسبوع الماضي

وبلغت 63 مليون جنيه
أسماء السيد 1:12 م, السبت, 14 نوفمبر 20 1:12 م, السبت, 14 نوفمبر 20

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صعدت تداولات “بورصة النيل للأسهم الصغيرة والمتوسطة – النايلكس”، بنسبة 125%، وذلك خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسجلت 63 مليون جنيه مقابل 28 مليونًا الأسبوع السابق له.

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، فقد هيمن سهم شركة “سبيد ميديكال” على 83% من إجمالي قيمة التداول بنحو 52.4 مليون جنيه، فيما تقاسم حوالي 20 سهمًا آخر قيمة التداول المتبقية.

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وعلى صعيد تعاملات السوق الرئيسية، فقد تمكنت من تحقيق مكاسب بقيمة 19 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي أيضًا بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

كما تمكنت المؤشرات من تحقيق قفزة جماعية لأعلى، سجل فيها مؤشر “EGX30” الرئيسي حوالي 4%، ليصل إلى مستوى 11017 نقطة.

كما ارتفع مؤشر “EGX70EWI” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 7.27% إلى 19992 نقطة، و”EGX100EWI” الأوسع نطاقًا بنسبة 7.18% ليغلق عند 2912 نقطة.

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بقلم أسماء السيد

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