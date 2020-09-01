تداولات النايلكس تربح 78 مليون جنيه خلال أغسطس

ارتفعت قيم تداولات بورصة “النيل النايلكس” حوالي 78 مليون جنيه بنهاية تعاملات شهر أغسطس، لتسجل 148.2 مليون جنيه مقارنة بـ 70 مليون جنيه خلال شهر يوليو السابق لهُ .

ووفقًا لتقرير البورصة المصرية الشهري، فقد هيمن سهم شركة “سبيد ميديكال” 87% من إجمالي قيم التداول بقيمة 128.5 مليون جنيه وبحجم تداول 44 مليون ورقة مالية .

وعلى صعيد آخر، فقد سجلت تعاملات المصريين حوالي 82.4% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على 12% والعرب على 6% وذلك بعد استبعاد الصفقات .

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 819.3 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 182 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية خلال تعاملات شهر أغسطس المنقضي مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين.

وذكر بيان صادر عن مركز معلومات البورصة وصل “المال” نسخه منه أن مؤشر egx30 الرئيسي قد ارتفع بنسبة 7% ليصل إلى مستوى 11365 نقط.

كما قفز مؤشر egx70ewi للاسهم الصغيرة والمتوسطة 20% إلى 1848 نقطة ومؤشر egx100ewi الأوسع نطاقا بنسبة 17.4% إلى 2763 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 7.7% ما يعادل 45 مليار جنيه ليصل إلى 630.9 مليار جنيه مقابل 585.5 مليار الشهر السابق له.

وبلغ إجمالي قيم التداولات 37.9 مليار جنيه، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 819.3 مليون جنيه والعرب صافي شراء بقيمة 181.9 مليار جنيه.