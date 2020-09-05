تداولات «النايلكس» تربح 58 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضي

ربحت تداولات بورصة “النيل -النايلكس” 58 مليون جنيه نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وسجلت 76 مليون جنيه مقارنة بـ 18.3 مليون جنيه خلال الأسبوع السابق لهُ.

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، فقد صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 7% خلال الأسبوع الماضي مسجلاً مستوى 651 نقطة، مرتفعًا بنحو 5.6% وقيم تداولات بقيمة 59 مليون جنيه.

البورصة تشهد حالة من التباين الأسبوع الماضي

وسجلت مؤشرات البورصة حالة تباين خلال تعاملات الأسبوع، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب بينما فضل الأجانب البيع.

وانخفض مؤشر egx30 الرئيسي بنسبة 2.4% ليصل إلى مستوى 11180 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر egx70ewi للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.6% إلى 1849 نقطة، وegx100ewi الأوسع نطاقًا بنسبة 0.6% إلى 2748 نقطة.

وهبط رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 0.5% ما يعادل 3 مليارات جنيه ليصل إلى 627.4 مليار جنيه مقابل 630.5 مليار جنيه الأسبوع الماضي.

زادت قيم تداولات البورصة المصرية بنحو 1.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الحالي، بسحب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وأشار تقرير البورصة، الذي وصل “المال” نسخه منه، إلى أن التداولات سجلت 11.3 مليار جنيه هذا الأسبوع مقابل 9.9 مليار جنيه.