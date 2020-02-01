تداولات «النايلكس» تربح 18 مليون جنيه بتعاملات الأسبوع الماضي

أظهرت البيانات أن سهم شركة سبيد ميديكال هيمن على القيمة الأكبر من التداولات بقيمة 21 مليون جنيه

ربحت تداولات “بورصة النيل– النايلكس” 18 مليون جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لتصل إلى 25 مليون جنيه، مقارنة بـ7 ملايين جنيه بمستهل الأسبوع نفسه.

وأظهرت البيانات أن سهم شركة سبيد ميديكال هيمن على القيمة الكبرى من التداولات بقيمة 21 مليون جنيه، تلاه شركة مصر جنوب إفريقيا للاتصالات بتداولات سجلت 949.4 ألف جنيه.

تراجعت تداولات البورصة المصرية بقيمة 700 مليون جنيه، خلال الأسبوع نفسه، حيث سجلت السوق قيم تداول قدرها 9.7 مليار جنيه، مقابل 10.4 مليار في الأسبوع السابق له.

وبلغت كمية التداول على الأسهم 796 مليون ورقة مالية منفّذة على 96 ألف عملية، مقابل 797 مليون ورقة مالية منفذة على 84 ألف عملية في الأسبوع المناظر.

يُذكر أن مؤشرات البورصة ارتفعت بشكل جماعي، الأسبوع المنقضي، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب على قطاعي البنوك والعقارات.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 11 مليار جنيه تقريبًا، ليغلق عند 708.1 مليار جنيه، مقابل 697.3 مليار استهلّ بها تعاملات الأسبوع مرتفعًا 1.6%.

وارتفع مؤشر egx30 الرئيسي بنسبة 1.39 جنيه ليصل إلى 13918 نقطة، وegx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.75% إلى 538 نقطة، وegx100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.87% إلى 1395 نقطة.