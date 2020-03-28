تداولات «النايلكس» تربح 12.4 مليون جنيه الأسبوع الماضي

ارتفعت تداولات “بورصة النيل – النايلكس” لتسجل 41.8 مليون جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي مقارنة بـ 29.4 مليون جنيه بستهلهُ، رابحة 12.4 مليون جنيه .

وكعادتهُ تصدر سهم “سبيد ميديكال للأدوية” قائمة الأسهم المتداولة من حيث قيم التداول بدون الصفقات، بقيمة 39.7 مليون جنيه، وبنسبة 14%، فيما جاء في نهاية القائمة سهم شركة “المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية” بقيمة تداول بلغت 815 جنيهًا فقط .

وقفز مؤشر بورصة النيل بنسبة 8% خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 626 نقطة، مقابل 582 نقطة، استهل بها التداولات.

كما شهدت السوق الرئيسية تحركات صاعدة الأسبوع المنقضي، مدعومة بحزمة سياسات تحفيزية من الحكومة والرئاسة؛ لتعوض بذلك الهبوط القوي للمؤشرات الأسبوع السابق له.

وتمثلت سياسات التحفيز في إعلان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عن ضخ 20 مليار جنيه لدعم السوق، سبقها إعلان بنكي الأهلى ومصر أيضًا عن ضخ 3 مليارات.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي الأسبوع الماضي بنسبة 8% ليصل إلى مستوى 9912 نقطة، كما صعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 14.15% إلى 959 نقطة، و”egx100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 11.4% إلى 1036 نقطة.

وقفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 6.97%، ما يعادل 35 مليار جنيه؛ ليسجل 539.9 مليار جنيه، مقابل504.7 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع السابق.

وقال الرئيس السيسى الأحد إن البنك المركزى المصرى قرر دعم البورصة بمبلغ يصل إلى 20 مليار جنيه لمواجهة تداعيات كورونا وآثارها على الاقتصاد المصرى.

واختتمت البورصة تعاملات جلسة الخميس الماضي نهاية تعاملات الأسبوع على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين وقيم تداولات على الأسهم بلغت 673 مليون جنيه.