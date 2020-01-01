تداولات «النايلكس» تخسر 79 مليون جنيه في الربع الأخير من 2019

تراجعت تداولات بورصة النيل “النايلكس” بقيمة 79 مليون جنيه، خلال فترة الـ3 شهور الأخيرة من العام الماضي، لتصل إلى 151.5 مليون جنيه، مقارنة بـ230.3 مليون جنيه في الربع الثالث من العام نفسه.

وأظهرت البيانات أن سهم “سبيد ميديكال” اقتنص القيمة الكبرى بنحو 63 مليون جنيه، وكَمية تداول 45.6 مليون ورقة مالية، فيما اقتنص سهم “المؤشر للبرمجيات” التريب الأخير محققًا تداولات بقيمة 107 ملايين جنيه فقط.

فيما يتعلق بأداء السوق الرئيسية، بلغ إجمالي قيمة التداول، خلال الربع الأخير من 2019، نحو 117.4 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 11.7 مليار ورقة مالية منفّذة من خلال 1.2 مليون عملية.

وذكر تقريرٌ صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن إجمالي قيمة التداول المسجلة، خلال الربع السابق له، بلغت 158.9 مليار جنيه، وكمية تداول قدرها 15.5 مليون ورقة مالية.

وأشار تقرير البورصة إلى أن الأسهم استحوذت على 40.5% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثّلت قيمة التداول للسندات نحو 59.4%.

يُذكر أن مؤشر “egx30” الرئيسي انخفض بنسبة 2.08%، خلال تعاملات الربع الأخير من 2019، ليسجل 13961 نقطة.

وارتفع مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.7%، ليسجل 534 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.36% إلى 1398 نقطة.

وبلغ إجمالي القيمة السوقية 708.3 مليار جنيه منخفضة 1%، ما يعادل 7 مليارات جنيه، وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 100.3 مليون جنيه، بعد استحواذهم على 23.9%، بينما اتجه العرب نحو البيع بحصة قدرها 7.5%.