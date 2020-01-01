بورصة وشركات

تداولات «النايلكس» تخسر 79 مليون جنيه في الربع الأخير من 2019

سجلت 151.5 مليون جنيه مقارنة بـ230.3 مليون جنيه الربع الثالث من العام نفسه
أسماء السيد 5:49 م, الأربعاء, 1 يناير 20 5:49 م, الأربعاء, 1 يناير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تراجعت تداولات بورصة النيل “النايلكس” بقيمة 79 مليون جنيه، خلال فترة الـ3 شهور الأخيرة من العام الماضي، لتصل إلى 151.5 مليون جنيه، مقارنة بـ230.3 مليون جنيه في الربع الثالث من العام نفسه.

وأظهرت البيانات أن سهم “سبيد ميديكال” اقتنص القيمة الكبرى بنحو 63 مليون جنيه، وكَمية تداول 45.6 مليون ورقة مالية، فيما اقتنص سهم “المؤشر للبرمجيات” التريب الأخير محققًا تداولات بقيمة 107 ملايين جنيه فقط.

فيما يتعلق بأداء السوق الرئيسية، بلغ إجمالي قيمة التداول، خلال الربع الأخير من 2019، نحو 117.4 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 11.7 مليار ورقة مالية منفّذة من خلال 1.2 مليون عملية.

وذكر تقريرٌ صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن إجمالي قيمة التداول المسجلة، خلال الربع السابق له، بلغت 158.9 مليار جنيه، وكمية تداول قدرها 15.5 مليون ورقة مالية.

وأشار تقرير البورصة إلى أن الأسهم استحوذت على 40.5% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثّلت قيمة التداول للسندات نحو 59.4%.

يُذكر أن مؤشر “egx30” الرئيسي انخفض بنسبة 2.08%، خلال تعاملات الربع الأخير من 2019، ليسجل 13961 نقطة.

وارتفع مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.7%، ليسجل 534 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.36% إلى 1398 نقطة.

وبلغ إجمالي القيمة السوقية 708.3 مليار جنيه منخفضة 1%، ما يعادل 7 مليارات جنيه، وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 100.3 مليون جنيه، بعد استحواذهم على 23.9%، بينما اتجه العرب نحو البيع بحصة قدرها 7.5%.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أسماء السيد

ملف الكاتب أسماء السيد

اقرأ أيضاً

تداول 3.5 مليار ورقة مالية بالبورصة الشهر الماضى

مصطفى طلعت 12:35 م, الأربعاء, 1 يناير 20

شركة بالبورصة المصرية تحقق تداولات أسبوعية بقيمة 110 جنيهات

أسماء السيد 3:40 م, السبت, 28 ديسمبر 19

البورصة تختتم تعاملات اليوم بصعود جماعي متواضع

أسماء السيد 3:49 م, الأحد, 22 ديسمبر 19

تداولات مليارية على الأسهم فى »البورصة « تدفعها للصعود 1.6 %

أحمد علي 7:07 ص, الأربعاء, 18 ديسمبر 19

البورصة تستهل تعاملات الثلاثاء على صعود جماعي متواضع

أسماء السيد 11:10 ص, الثلاثاء, 17 ديسمبر 19

البورصة تستهل تعاملات الخميس بتراجع شبه جماعي

أسماء السيد 11:09 ص, الخميس, 12 ديسمبر 19