تداولات «النايلكس» تتراجع بحوالي 37 مليون جنيه في تعاملات الأسبوع الماضي

سجلت 18 مليون جنيه مقارنة بـ55 مليونًا خلال الأسبوع السابق له.

تراجعت تداولات بورصة “النيل- النايلكس” بحوالي 37 مليون جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إذ سجلت 18 مليون جنيه، مقارنة بـ55 مليونًا خلال الأسبوع السابق له.

“سبيد ميديكال” يهيمن على 79% من الإجمالي

وأظهرت البيانات أن سهم شركة “سبيد ميديكال” هيمن على 79% من إجمالي التداولات بقيمة 14.5 مليون جنيه، تلاه سهم شركة “أراب للتنمية والاستثمار العقاري” بقيمة 1.1 مليون جنيه، وبنسبة 6.4%.

وهيمن الصعود على مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، إذ صعد المؤشر الرئيسي “egx30” بـ2.7% ليصل إلى 11462 نقطة.

ووفقًا لتقرير البورصة المصرية الأسبوعي، صعد المؤشر السبعيني “egx70” بـ7.5%، وسجل 1820 نقطة، وأيضًا صعد المؤشر الأوسع نطاقًا “egx100ewi” بـ6.2% عند 2731 نقطة.

واستحوذت الأسهم على 85.4% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثّلت قيمة التداول للسندات نحو 14.5% خلال الأسبوع.

كما ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية حوالي 14 مليار جنيه، بنسبة صعود بلغت 2.3%، إذ سجل 631 مليار جنيه، مقارنة بـ617 مليارًا في مستهل تعاملات الأسبوع نفسه.

وصعدت قيم التداولات حوالي 2.8 مليار جنيه، إذ بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي حوالي 9.9 مليار جنيه، مقارنة بقيمة سجلت 7.1 مليار جنيه في الأسبوع السابق له.