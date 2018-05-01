تداولات البورصة تفقد 6.6 مليار جنيه خلال أبريل

أسماء السيد تراجعت قيم التداول بالبورصة المصرية خلال تعاملات شهر أبريل الماضي بنحو 6.6 مليار جنيه لتصل إلى 40.9 مليار جنيه مقارنة بـ47.5 مليار جنيه نهاية مارس السابق له.وأظهر تقرير من إدارة البورصة حصلت "المال" على نسخه منه، أن الأجانب سجلوا صافي شراء بقيمة 1.7 مليار جنيه خلال ذلك الشهر في



أسماء السيد

تراجعت قيم التداول بالبورصة المصرية خلال تعاملات شهر أبريل الماضي بنحو 6.6 مليار جنيه لتصل إلى 40.9 مليار جنيه مقارنة بـ47.5 مليار جنيه نهاية مارس السابق له.

وأظهر تقرير من إدارة البورصة حصلت “المال” على نسخه منه، أن الأجانب سجلوا صافي شراء بقيمة 1.7 مليار جنيه خلال ذلك الشهر فيما سجل العرب صافي شراء بقيمة 223 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات، واستحوذ المصريون على 64% من إجمالي تعاملات السوق، فيما استحوذ الأجانب على 23.4% و 12.5% للعرب.

وأضاف التقرير، أن مشتريات الأجانب من بداية العام وحتى نهاية أبريل المنقضي بلغت 11.4 مليار جنيه و595.5 مليون جنيه للعرب، وذلك بعد استبعاد الصفقات.