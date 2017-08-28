تداولات البورصة تصل لأعلى مستوياتها في 7 جلسات

منى عبدالباري شهدت تداولات البورصة المصرية تعافيا بختام جلسة اليوم الإثنين، بدعم من مشتريات الأجانب، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ جلسة الأحد قبل الماضي عند 730 مليون جنيه، رغم إغلاق مؤشرات السوق على تباين. وتشهد قيم التداولات مستويات متدنية منذ جلسة الأحد قبل الماضي، تراوحت بين 360.8 وقرب الـ700 م



منى عبدالباري

شهدت تداولات البورصة المصرية تعافيا بختام جلسة اليوم الإثنين، بدعم من مشتريات الأجانب، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ جلسة الأحد قبل الماضي عند 730 مليون جنيه، رغم إغلاق مؤشرات السوق على تباين.

وتشهد قيم التداولات مستويات متدنية منذ جلسة الأحد قبل الماضي، تراوحت بين 360.8 وقرب الـ700 مليون جنيه، بينما سجلت أدنى قيمتها على الإطلاق منذ التعويم بجلسة الثلاثاء الماضي بقيمة 360.8 مليون جنيه.

وأغلقت مؤشرات السوق على تباين ختام تداولات اليوم الإثنين، حيث ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 0.78% إلى 13013.7 نقطة، ومؤشر EGX50 متساوي الأوزان بنسبة 0.45% مغلقا عند 2008.58 نقطة، وفي المقابل تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.55%، ليغلق عند 695.34 نقطة، وEGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.27% عند مستوى 1563.38 نقطة.

وتم التداول اليوم على أسهم 185 شركة مقيدة، بكمية 263 مليون ورقة مالية عبر تنفيذ 19.408 ألف صفقة، وشهدت أسهم 87 شركة ارتفاعا، بينما تراجعت أسهم 68 شركة، وظلت 30 ورقة مالية على ثبات.

وسجلت مشتريات الأجانب اليوم صافي تعاملات 83 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافي 38.6 مليون جنيه، و44.6 مليون جنيه على الترتيب.

وجاءت قيم تداولات البورصة أمس الأحد 373 مليون جنيه، وعلى صعيد تداولات الأسبوع الماضي كانت قيم التداول يوم الخميس 478 مليون جنيه، والأربعاء 542 مليون جنيه، والثلاثاء 360.8 مليون جنيه، والإثنين 673.59 مليون جنيه، والأحد 387 مليون جنيه.

