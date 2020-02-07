تداولات البورصة ترتفع بقيمة 4.4 مليار جنيه خلال أسبوع

ارتفعت قيم تداولات البورصة المصرية بقيمة 4.4 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، حسبما ذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وأوضح تقرير البورصة، الذي وصل “المال” نسخة منه، أن إجمالي قيمة التداول بلغت 14.1 مليار جنيه الأسبوع المذكور، مقابل 9.7 مليار جنيه الأسبوع السابق.

ولفت التقرير إلى أن الأسهم استحوذت على 24.25% من اجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 75.75% خلال الأسبوع.

يُذكر أن مؤشرات البورصة ارتفعت بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدفوعة بمشتريات المستثمرين الأجانب ونشاط في أداء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصعد مؤشر egx30 الرئيسي بنسبة 1.34% ليسجل 14105 نقطة، وegx100 الأوسع نطاقًا 0.42% إلى 1400 نقطة، بينما سجل egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة ثباتًا عند نفس مستويات الأسبوع السابق له.

وقفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 0.6%، ما يعادل 4.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 712.6 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع المذكور مقابل 708.1 مليار استهل بها التداولات.

وقال سعيد الفقي مدير فرع شركة “أصول” لتداول الأوراق المالية، إن مؤشرات السوق أغلقت مع نهاية تداولات الأسبوع أعلى مستوى المقاومة المهم عند 14100 نقطة.

وأشار الفقي إلى أن المؤشر الرئيسي واصل تحركاته العرضية ما بين مستويات 13700 إلى 14000 نقطة، ولم يستطع تجاوزها أكثر من مرة نتيجة لضعف العزم، وقلة السيولة حتى تقديم عرض شراء من قبل شركة STC السعودية، لحصة فودافون العالمية بوحدتها في مصر.

ولفت إلى أن أداء أسهم قطاع الاتصالات انتعشت بعد الإعلان عن الصفقة، بالتزامن مع الأخبار المتداولة عن قرب تخفيض سعر الطاقة، والذي سيعود بالإيجاب، خاصة على الشركات الصناعية التي تستهلك طاقة كبيرة في إنتاجها.

وتوقع استمرار الأداء الإيجابي والثبات أعلى مستوى 14100 نقطة مع بداية الأسبوع المقبل، تمهيدًا لاستهداف مناطق 14300 و14500 نقطة، خاصة أن البورصات العالمية حققت مستويات تاريخية الأسبوع الماضي.