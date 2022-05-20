تداولات البورصة ترتفع إلى 20 مليار جنيه الأسبوع الماضي

سجلت البورصة المصرية قيم تداولات قدرها 20.1 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وذلك مقابل 14.9 مليار جنيه محقَّقة في الأسبوع السابق له.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن الأسهم استحوذت على 18.43% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، في حين مثلت السندات نحو 81.57 % خلال الأسبوع.

وشهدت مؤشرات البورصة تراجعات جماعية، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط ضغط بيعي للمستثمرين الأجانب.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.21% ليصل إلى 10549 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.01% إلى 1832 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.62% إلى 2768 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 9 مليارات جنيه، خلال تعاملات الأسبوع، متراجعًا بنحو 1.26% إلى 691.2 مليار جنيه.

يُذكر أن مؤشرات البورصة أغلقت تعاملات جلسة أمس الخميس (نهاية الأسبوع)، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين والأجانب، وحجم تداولات بلغت 693 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.79% عند 10549 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.64%، ليسجل 1832 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.54% إلى 2768 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 693 مليون جنيه تقريبًا، واتجه العرب للشراء، بينما اتجه المصريون والأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 33 سهمًا من إجمالي 181 متداولة، بينما هبط 80، وبقي 68 دون تغيير.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء، على أداء صاعد لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين، وحجم تداولات بلغت 643 مليون جنيه على الأسهم.

كما أغلقت جلسة الثلاثاء، على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب، وحجم تداولات بلغت 613 مليون جنيه على الأسهم.

بينما أغلقت جلسة الاثنين، على هبوط جماعى لمؤشراتها بدفع مبيعات عربية وأجنبية، وحجم تداولات بلغت 817 مليون جنيه على الأسهم.

واغلقت جلسة الأحد، على هبوط جماعى لمؤشراتها بدفع مبيعات مصرية وعربية، وحجم تداولات بلغت 732 مليون جنيه على الأسهم.

وتوقع محللون فنيون فى وقت سابق أن تشهد مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع الجارى، حركة عرضية بين مستويات الدعم 10750 ومقاومة 11200 نقطة، بضغط استمرار حالة التذبذب فى الأسواق العالمية.