بورصة وشركات

تداولات البورصة تتراجع بنسبة 47% خلال أسبوع وتسجل 28 مليار جنيه

مقارنة مع 53 مليار جنيه الأسبوع السابق له
أسماء السيد 4:41 م, السبت, 12 فبراير 22 4:41 م, السبت, 12 فبراير 22

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تراجعت تداولات البورصة المصرية الإجمالية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بنسبة 47% وسجلت 28 مليار جنيه مقارنة مع 53 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، فقد استحوذت الأسهم على نحو 21% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثّلت قيمة التداول على السندات نحو 79%.

وبلغت قيمة التداول بسوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة حوالي 93 مليون جنيه، مقارنة مع 82 مليون جنيه خلال الأسبوع السابق له.

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كان التراجع قد هيمن على مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط توجه بيعي للمتعاملين الأجانب بقيمة 322 مليون جنيه.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.51% ليصل إلى 11578 نقطة، ومؤشر “egx70ewi”” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.16% إلى 2116 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.66% إلى 3140 نقطة.

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بقلم أسماء السيد

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