تداولات البورصة تتراجع بنسبة 47% خلال أسبوع وتسجل 28 مليار جنيه

مقارنة مع 53 مليار جنيه الأسبوع السابق له

تراجعت تداولات البورصة المصرية الإجمالية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بنسبة 47% وسجلت 28 مليار جنيه مقارنة مع 53 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، فقد استحوذت الأسهم على نحو 21% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثّلت قيمة التداول على السندات نحو 79%.

وبلغت قيمة التداول بسوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة حوالي 93 مليون جنيه، مقارنة مع 82 مليون جنيه خلال الأسبوع السابق له.

كان التراجع قد هيمن على مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط توجه بيعي للمتعاملين الأجانب بقيمة 322 مليون جنيه.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.51% ليصل إلى 11578 نقطة، ومؤشر “egx70ewi”” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.16% إلى 2116 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.66% إلى 3140 نقطة.