تداولات البورصة المصرية تسجل 1.84 مليار جنيه بنهاية جلسة الأربعاء

سجلت تداولات الأوراق المالية في البورصة المصرية، خلال جلسة الأربعاء، قيمة إجمالية تشمل الصفقات 1.84 مليار جنيه، بعد التعامل على نحو 72138 عملية، بدعم من قطاعَي الخدمات المالية غير المصرفية والعقارات.

وبلغت قيمة التداولات في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية قيمة 398.77 مليون جنيه، بعد التعامل على عدد عمليات 9744 عملية،

تلاه العقارات بقيمة 258.51 مليون جنيه، بعدد 12767 عملية، ثم الرعاية الصحية بـ212.7 مليون، بعدد 8376 عملية.

وشهدت قيمة التداولات على أسهم المؤشر الرئيسي نحو 1.069 مليار جنيه، بعدد عمليات 27502 عملية، وعلى الخاصة بالمؤشر السبعيني 594.14 مليون جنيه، بعدد 29821 عملية.