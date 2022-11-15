تداولات البورصة المصرية اليوم تتوزع على 4 قطاعات بنسبة 58%

توزعت حوالي 58% من تداولات البورصة المصرية المحققة بجلسة اليوم الثلاثاء على 4 قطاعات بقيادة البنوك، وبقيمة إجمالية بلغت 737 مليون جنيه .

وتصدر قطاع البنوك القائمة بنسبة 19.4% وبقيمة 248.3 مليون جنيه، ثم العقارات بقيمة 200.6 مليون جنيه وبنسبة 15.6%، تلاهُ الخدمات المالية غير المصرفية بنحو 12.6% وبقيمة 161.5 مليون جنيه، ثم التكنولوجيا والاتصالات بواقع 9.9% وبقيمة 126.6 مليون جنيه .

وأنهى مؤشر “egx30” تعاملاتهُ بجلسة الثلاثاء 0.01% عند 12137 نقطة، كما صعد المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بنسبة 0.61% عند 2297 نقطة، والأوسع نطاقًا “egx100” بنسبة 0.46% عند 3363 نقطة .

وسجلت تداولات الأسهم حوالي 1.2 مليار جنيه، وجرى التداول على نحو 194 ورقة مالية، صعد من بينها 70 وتراجع 62 آخرى، واستقرت الباقية دون أي تغيرات .

وشهدت البورصة المصرية بجلسة أمس الاثنين حركة قوية، لتسجل تداولاتها 3 مليارات جنيه، إثر صفقة على أسهم البنك التجارى الدولى تجاوزت قيمتها مليارًا.

وصعد BICبنسبة 2.34% بنهاية جلسة أمس، مغلقًا عند مستوى 35.9 جنيه، وسط تعاملات بلغت 1.66 مليار جنيه على السهم.

وصعدت مؤشرات السوق جماعيًا، بواقع %1.3 بقيادة «الرئيسى» EGX30 مغلقًا عند 12136 نقطة، و«EGX70» بنسبة 0.15%، ليسجل 2283 نقطة، وEGX100 بنحو %0.23 ليصل إلى 3347 نقطة.

وربح رأس المال السوقي نحو 8 مليارات جنيه، مغلقًا عند 799 مليارًا، مقارنة بـنحو 791 مليارًا بالجلسة السابقة، وسط مشتريات محلية بقيمة 101.7 مليون جنيه، مقابل مبيعات عربية بصافى 21.7 مليون، وأجنبية بحوالى 80 مليون.