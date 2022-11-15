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تداولات البورصة المصرية اليوم تتوزع على 4 قطاعات بنسبة 58%

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بقيادة القطاع البنكي

تداولات البورصة المصرية اليوم تتوزع على 4 قطاعات بنسبة 58%
أسماء السيد

أسماء السيد

4:50 م, الثلاثاء, 15 نوفمبر 22

توزعت حوالي 58% من تداولات البورصة المصرية المحققة بجلسة اليوم الثلاثاء على 4 قطاعات بقيادة البنوك، وبقيمة إجمالية بلغت 737 مليون جنيه .

وتصدر قطاع البنوك القائمة بنسبة 19.4% وبقيمة 248.3 مليون جنيه، ثم العقارات بقيمة 200.6 مليون جنيه وبنسبة 15.6%، تلاهُ الخدمات المالية غير المصرفية بنحو 12.6% وبقيمة 161.5 مليون جنيه، ثم التكنولوجيا والاتصالات بواقع 9.9% وبقيمة 126.6 مليون جنيه .

وأنهى مؤشر “egx30” تعاملاتهُ بجلسة الثلاثاء 0.01% عند 12137 نقطة، كما صعد المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بنسبة 0.61% عند 2297 نقطة، والأوسع نطاقًا “egx100” بنسبة 0.46% عند 3363 نقطة .

وسجلت تداولات الأسهم حوالي 1.2 مليار جنيه، وجرى التداول على نحو 194 ورقة مالية، صعد من بينها 70 وتراجع 62 آخرى، واستقرت الباقية دون أي تغيرات .

وشهدت البورصة المصرية بجلسة أمس الاثنين حركة قوية، لتسجل تداولاتها 3 مليارات جنيه، إثر صفقة على أسهم البنك التجارى الدولى تجاوزت قيمتها مليارًا.

وصعد BICبنسبة 2.34% بنهاية جلسة أمس، مغلقًا عند مستوى 35.9 جنيه، وسط تعاملات بلغت 1.66 مليار جنيه على السهم.

وصعدت مؤشرات السوق جماعيًا، بواقع %1.3 بقيادة «الرئيسى» EGX30 مغلقًا عند 12136 نقطة، و«EGX70» بنسبة 0.15%، ليسجل 2283 نقطة، وEGX100 بنحو %0.23 ليصل إلى 3347 نقطة.

وربح رأس المال السوقي نحو 8 مليارات جنيه، مغلقًا عند 799 مليارًا، مقارنة بـنحو 791 مليارًا بالجلسة السابقة، وسط مشتريات محلية بقيمة 101.7 مليون جنيه، مقابل مبيعات عربية بصافى 21.7 مليون، وأجنبية بحوالى 80 مليون.

أسماء السيد

أسماء السيد

4:50 م, الثلاثاء, 15 نوفمبر 22