تداولات البورصة الأسبوعية تنخفض بقيمة 11.2 مليار جنيه

انخفضت قيم تداولات البورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، بنحو 11.2 مليار جنيه، لتسجل 5 مليارات جنيه، من خلال أحجام تداول بلغت 1.8 مليون ورقة منفذة على 145 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيم تداول قدرها 16.2 مليار جنيه وأحجام تداول 1 مليون ورقة منفذة على 91 ألف عملية الأسبوع قبل الماضي.

وكشف تقرير صادر عن البورصة المصرية، حصلت “المال” على نسخة منه، إرتفاع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 1.55%، الأسبوع الماضي، مسجلاً مستوى 12907 نقطة، بينما إنخفضت مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 587 نقطة، في حين إرتفع المؤشر الأوسع نطاقاً “Egx100” بنسبة 0.01% إلى مستوى 1360 نقطة.

وعل صعيد القطاعات، تصدر قطاع الخدمات المالية بإستثناء البنوك قائمة القطاعات الأنشطة من حيث كمية التداول بحوالي 478.4 مليون ورقة مالية، وقيمة تداولات قدرها 902.9 مليون جنيه، فيما إحتل قطاع الرعاية الصحية المرتبة الأخيرة بأحجام تداول 10 ملايين جنيه، وقيم تداول 25.2 مليون جنيه.