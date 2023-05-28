تداولات الأسهم بالبورصة تسجل 2.12 مليار جنيه (جراف)

سجلت تداولات الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 2.12 مليار جنيه في أولى جلسات الأسبوع الأخير من مايو بعد التعامل على عدد عمليات بلغت 94061 عملية بدعم من قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

وبلغت قيمة تداولات الخدمات المالية غير المصرفية بنهاية جلسة اليوم الأحد 408.41 مليون جنيه من خلال تنفيذ 12836 عملية، وشهدت قطاع الاتصالات وإعلام تكنولوجيا المعلومات المرتبة الثانية بقيمة بقيمة 389.46 مليون جنيه ثم العقارات بنحو 263.3 مليون جنيه، والرعاية الصحية 190.68 مليون جنيه.

الجراف التالي يوضح قيم تداولات الأسهم المقيدة بالبورصة شاملة االصفقات حسب القطاعات: