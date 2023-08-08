تداولات الأسهم المقيدة بالسوق الرئيسية ترتفع لـ 3.12 مليار جنيه (جراف)

سجلت قيمة تداولات الأسهم المقيدة بالسوق الرئيسية في البورصة المصرية ارتفاعًا إلى 3.12 مليار جنيه شاملة الصفقات بنهاية جلسة الثلاثاء مقارنة بـ 2.78 مليار جنيه بنهاية تعاملات أمس بعد التعامل على 1.07 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 83.3 مليون عملية.

وقادت «الخدمات المالية غير المصرفية» قاطرة القطاعات بقيمة تداول بلغت 1.4 مليار جنيه بعد التعالم على نحو 377.8 مليون ورقة مالية من خلال 22.9 ألف عملية.

وجاء قطاع « البنوك» في الوصافة بـ 558.6 مليون جنيه بعد التعامل على 11.5 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 4.3 ألف عملية، يليه العقارات في المركز الثالث بقيمة تداولات 347.98 مليون جنيه، ثم الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات في الرابع بـ 184.6 مليون جنيه، والموارد الأساسية في الخامس بـ 125.3 مليون جنيه.

واحتل قطاع «المنسوجات والسلع المعمرة» المركز السادس بـ 96.92 مليون جنيه يليه «مقاولات وإنشاءات هندسية» ف السابع بـ 87.06 مليون جنيه ثم أغذية ومشروبات وتبغ في الثامن بـ 83.4 مليون جنيه، و«خدمات ومنتجات صناعية وسيارات» في التاسع بـ 79.1 مليون جنيه، فيما جاء «الرعاية الصحية والأدوية» في المرتبة العاشرة بـ 38.9 مليون جنيه.