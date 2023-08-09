تداولات الأسهم المقيدة بالسوق الرئيسية تسجل 2.4 مليار جنيه

سجلت الأسهم المقيدة بالسوق الرئيسية في البورصة المصرية تراجعًا في قيمة التداولات تشمل الصفقات إلى 2.4 مليار جنيه بختام جلسة اليوم الأربعاء مقابل 3.12 مليار جنيه أمس؛ إذ تم التعامل على 838.9 مليون ورقة مالية من خلال 72.5 ألف عملية.

وواصل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية تصدره لليوم الرابع على التوالي ضمن جلسات الأسبوع الجاري بقيمة تداولات 870.9 مليون جنيه بعد التعامل على 236.2 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 15.3 ألف عملية.

وجاء قطاع العقارات في المرتبة الثانية بقيمة 407.6 مليون جنيه بعد التعامل على 158.14 مليون ورقة مالية من خلال 12.9 ألف عملية.

وحلَّ قطاع الموراد الأساسية في المرتبة الثالثة بقيمة تداولات 233.6 مليون جنيه، والبنوك في المرتبة الرابعة بـ 158.3 مليون جنيه، يليه الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات في الخامسة بـ 143.1 مليون جنيه.