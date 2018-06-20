تداولات الأسهم الصاعدة بالبورصة تعادل 5.5 مرة نظيرتها المنخفضة

أحمد علي أشار تقرير صادر عن شركة فاروس القابضة، إلى أن أحجام التداول على الأسهم الصاعدة بجلسة اليوم – الأربعاء- تزيد بنحو 5.5 مرة عن نظيرتها بالأسهم المنخفضة بالجلسة ذاتها. يُذكر أن جلسة اليوم شهدت ارتفاع نحو 95 سهم من أصل 176 سهم متداولن فيما بلغت قيمة التداول على تلك الأسهم نحو

أحمد علي

أشار تقرير صادر عن شركة فاروس القابضة، إلى أن أحجام التداول على الأسهم الصاعدة بجلسة اليوم – الأربعاء- تزيد بنحو 5.5 مرة عن نظيرتها بالأسهم المنخفضة بالجلسة ذاتها.

يُذكر أن جلسة اليوم شهدت ارتفاع نحو 95 سهم من أصل 176 سهم متداولن فيما بلغت قيمة التداول على تلك الأسهم نحو 600.911 مليون جنيه، مقارنة بـ 39 سهم انخفضت أسعارها، بقيمة تداولات على تلك الأسهم قدرت بـ 218.194 مليون جنيه.

وأوضحت “فاروس” أن أنظار المستثمرين اتجهت نحو سهم القلعة الذي حددت قيمته العادلة عند 3 جنيه، و سهم القابضة المصرية الكويتية والذي حددت قيمته العادلة عند مستوى 1.27 دولار.

وألمحت إلى أن امتلاك كل من “القابضة الكويتية” و”القلعة” لشركتين عاملتين بمجال الطاقة، وهم “نات انرجي” التابعة للأولى، و “طاقة عربية” التابعة للثانية، سيدعمان التحركات الايجابية لكلا السهمين، نظرًا لاستفادتهم من رفع الدعم عن الطاقة و رفع أسعار اسطوانات غاز البيوتان



