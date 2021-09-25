بورصة وشركات

تداولات أسهم بورصة النيل تصعد بواقع 129% خلال تعاملات الأسبوع الماضي

سجلت 96 مليون جنيه
أسماء السيد 4:35 م, السبت, 25 سبتمبر 21 4:35 م, السبت, 25 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

صعدت تداولات بورصة النيل خلال تعاملات الأسبوع الماضي بواقع 129% وسجلت 96 مليون جنيه مقابل 42 مليون جنيه خلال الأسبوع السابق له .

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، فقد هيمن سهم شركة “المصرية لنظم التعليم الحديثة” على 28% من إجمالي تداولات السوق بواقع 29 مليون جنيه، فيما تقاسمت الأسهم المتبقية باقي القيمة.

وأنهت البورصة المصرية الأسبوع الماضي، على تراجع جماعي لمؤشراتها فاق الـ3%، وسط تأكيدات الخبراء أنه لولا التحول للصعود بجلسات الأربعاء والخميس، كانت الخسائر ستتجاوز ذلك بكثير.

اقرأ أيضا  بايونيرز القابضة ترفع اللبس : الحصن للاستشارات لا علاقة لها بعقوبات الرقابة المالية

وقال خبراء سوق المال إن البورصة المصرية نجحت رغم تحقيقها تراجعا جماعيا بمؤشراتها الأسبوع الماضي، في تعويض جزء من خسائرها التي تكبدتها بدعم مشتريات مؤسسية، دعمت السيولة وأحجام التداولات، ما يتوقع معه أن تواصل السوق ارتداداتها الصعودية خلال جلسات النصف الأول من الأسبوع المقبل.

وتباين أداء البورصة المصرية جلال جلسات الأسبوع الماضي، لتشهد تراجعا خلال النصف الأول بضغط الحديث عن قرب موعد تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، وآليات التداول الجديدة التي يجاهد السوق لاستيعابها، تحولت منه إلى الصعود في النصف الثاني، مع ظهور حركة شراء من المؤسسات أتاحت استرداد جزء من الخسائر السابقة، إلا أن الخسارة حسمت الأمر لصالحها، وأغلقت المؤشرات على تراجع جماعي.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أسماء السيد

ملف الكاتب أسماء السيد

اقرأ أيضاً

«نعيم»: تحسن صادرات «كيما» يؤثر إيجابيا على هوامش الربحية

أسماء السيد 4:15 م, السبت, 25 سبتمبر 21

شهادة إيداع «التجاري الدولي» تصعد 1.7% بتعاملات الأسبوع الماضي بسوق «لندن»

أسماء السيد 3:55 م, السبت, 25 سبتمبر 21

الأسهم الأمريكية تتباين الجمعة وتراجع أسهم التكنولوجيا

أيمن عزام 9:40 ص, السبت, 25 سبتمبر 21

الأسهم الأوروبية تهبط الجمعة بقيادة «التعدين والتجزئة»

أيمن عزام 9:45 م, الجمعة, 24 سبتمبر 21

الأسهم الأمريكية تصعد الخميس عقب بيان الاحتياطي الفيدرالي

أيمن عزام 10:57 ص, الجمعة, 24 سبتمبر 21

الأسهم الأوروبية تصعد الخميس مع تحسن المعنويات العالمية

أيمن عزام 12:53 ص, الجمعة, 24 سبتمبر 21