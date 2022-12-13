تداولات أسهم العقارات تُسجل 713 مليون جنيه بنهاية تعاملات اليوم

سجلت أسهم القطاع العقاري حوالي 713 مليون جنيه بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وهيمنت على نحو 20% من النسبة الإجمالية، محتلة بذلك الصدارة .

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على صعود جماعي بشكل كبير بنسبة 2.9% للمؤشر الرئيسي عند 15150 نقطة، وبنحو 2.7% لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ليصل 2826 نقطة .

وسجلت تداولات الأسهم حوالي 3.6 مليار جنيه، فيما جرى التداول على حوالي 203 ورقات مالية هيمن الصعود على 136 من بينها وتراجع 28 وظل 39 على استقرار سعري دون أي تغيرات .

وقال خبراء التحليل الفني إن السوق تشهد حاليًا حركة شرائية قوية للمستثمرين العرب والمؤسسات المحلية، تردد صداها في إغلاقات الأسبوع الماضي، والتي صعد فيها EGX30 بما يقارب 9%، مغلقًا عند مستوى 14838 نقطة، وEGX70 بـنحو 4%، عند 2728 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 5.5% عند 4019 نقطة.