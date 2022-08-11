تداعيات «كورونا» تلتهم 54 مليون جنيه من إيرادات «إيجى باص»

تسببت تداعيات فيروس كورونا المستجد فى مزيد من الخسائر أو تراجع الأرباح والإيردات لوسائل النقل، خاصة الكيانات العاملة فى نقل الركاب بين محافظات الجهموربة، ونالت شركة الصعيد للنقل السياحى، والتى أصبحت تعمل حاليًا باسم «إيجى باص»، بعد عملية دمج باقى شركات النقل السياحى التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى، جزءًا من تداعيات الأزمة، إذ تراجعت الإيرادات بقيمة 54 مليون جنيه، وفقًا لتقرير أعمال الشركة عن العام المالى 2020/ 2021.

وقال التقرير- الذى حصلت «المال» على نسخة منه- إن إيرادات النشاط الرئيسى والأنشطة الفرعية بلغت نحو 284 مليون جنيه، مقابل 338 مليونًا فى العام السابق، بتراجع قدره 54 مليونًا، نتيجة انخفاض تشغيل الحافلات استمرار تفشى فيروس كورونا.

ووكشف تقرير الأداء المالى للشركة تحقيق مبلغ بقيمة 29.5 مليون جنيه إيرادات وأرباح أخرى، مقابل 33.8 مليون للعام السابق، بنسبة انخفاض 4.22 مليون عن العام الأسبق.

وإيجى باص هى العلامة الجديدة لشركة الصعيد للنقل السياحى، وهى نتاج دمج شركات نقل الركاب الثلاث: «شرق الدلتا للنقل والسياحة، وغرب الدلتا للنقل والسياحة، والصعيد للنقل والسياحة»، وتتولى القيام بأعمال النقل العام والخاص للركاب فى خطوط منتظمة، أو فى عمليات خاصة بالرحلات السياحية أو العمرة أو الحج، إضافة إلى النقل الدولى مع السعودية ودول الخليج.

وشركة الصعيد للنقل والسياحة، تأسست عام 1979 باسم الوجه القبلى للنقل والسياحة، قبل أن يتم تغيير اسمها، للصعيد، ثم مرة أخرى إلى -إيجى باص- عام 2020 لتصبح الشركة الأم فى الدمج.

وبلغ إجمالى التكاليف والمصروفات لشركة إيجى باص بنهاية يونيو 2021 نحو 373 مليون جنيه، مقابل 362.1 مليون العام المالى الأسبق، بزيادة قدرها 11.464 مليون.

فيما بلغت مصروفات بند الوقود وقطع الغيار 146.9 مليون بنهاية العام المالى 2020/ 2021.

11.2 مليون نقصًا فى الأجور نتيجة هبوط قيمة حافز الإنتاج

ونالت الأجور جزءًا كبيرًا من إيرادات إيجى باص، إذ سجلت مبلغًا قيمته 140 مليون جنيه، مقابل 151.3 مليون فى عام 2019/ 2020، بتراجع قدره 11.2 مليون، نتيجة هبوط حافز الإنتاج لأنه مرتبط بالإيرادات المحققة فعليًّا.

وكشف تقرير الأداء المالى للشركة تكبدها خسائر بقيمة إجمالى بقيمة 10.4 مليون جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 6.4 مليون أعباء وخسائر فى العام المالى السابق، والزيادة هى نتيجة صرف تعويضات وغرامات غير عادية.

وأشار تقرير «إيجى باص» التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إلى أن جملة الأصول الثابتة بلغت بنهاية يونيو 2021، 208 ملايين جنيه بعد خصم مجمع الإهلاك، مقارنة بنحو 258 مليونًا فى نهاية العام المالى 2019/ 2020، فى نفس الوقت بلغت الأصول المتداولة 88 مليونا بعد الخصم.

وكشف أن عددًا كبيرًا من العملاء مدين للشركة بقيمة 47 مليون جنيه، مقابل 41 مليونًا للعام السابق، ويتوقع تحصيله في الفترة المقبلة، لاستكمال خطط التطوير ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للعملاء.

وأشار تقرير الأداء المالى إلى أن الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، قدمت مساعدات بقيمة 63.9 مليون جنيه لتمويل الاستثمارات خلال العام المالى 2021/ 2022، وقامت «إيجى باص» بسداد 26.6 مليون من إجمالى المبلغ بنهاية يونيو 2021.

الشركة حصلت على 76.2 مليون قرضًا من البنك الأهلى لتمويل خطتها الاستثمارية

ووفقًا للتقرير، فإن «إيجى باص» قامت بتنفيذ حزمة استثمارات خلال العام المالى 2019/ 2020، منها شراء 30 حالفة صيني، بتكلفة 85 مليون جنيه، وصرف مبلغ 2.2 مليون صيانة،

لافتًا إلى أن التمويل الذاتى الموفر للخطة الاستثمارية اقتصر على 11 مليون جنيه، والباقى البالغ 76.2 مليون قرضًا من البنك الأهلى المصرى.

ووافقت الجمعية العمومية التى عقدتها الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى مؤخرًا، على تعديل نص المادة السادسة من النظام الأساسى لشركة إيجى باص ليتم تحديد رأس المال المرخص به بمبلغ 300 مليون جنيه لا غير.