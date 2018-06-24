تداعيات رفع أسعار المحروقات.. من الأتوبيس للطائرة

المال - خاصألقى قرار الحكومة بزيادة أسعار المشتقات البترولية الاسبوع الماضى بظلاله على جميع وسائل النقل العام والخاص العاملة فى نشاط البضائع أوالركاب، إذ قامت هيئة النقل العام بزيادة أسعار التذكرة بنسب تزيد عن %100، وبدأ أصحاب النقل الخاص بإقرار زيادات تتراوح ما بين 20 و%25.ورغم الزيادة الحادة ف

المال – خاص

ألقى قرار الحكومة بزيادة أسعار المشتقات البترولية الاسبوع الماضى بظلاله على جميع وسائل النقل العام والخاص العاملة فى نشاط البضائع أوالركاب، إذ قامت هيئة النقل العام بزيادة أسعار التذكرة بنسب تزيد عن %100، وبدأ أصحاب النقل الخاص بإقرار زيادات تتراوح ما بين 20 و%25.

ورغم الزيادة الحادة فى أسعار النقل العام إلا أن الإيرادات المتوقعة منها ، وفقًا لما كشفه مسؤول بالهيئة، لن تتجاوز %30 من إجمالى الإيرادات، وتقترب من 500 مليون جنيه، لافتًا إلى أن رفع سعر التذكرة أدى لتراجع الإقبال بنسب تتراوح ما بين 20 و%25.

وتنتظر هيئة السكك الحديدية التوقيت المناسب لزيادة أسعار تذاكرها؛ خاصة أنها تتوقع أن يؤدى رفع المنتجات البترولية لزيادة فاتورة خسائرها بنحومليار جنيه سنويًّا.

وقال مسؤولون من شركات النقل الثقيل لـ«المال» إن سعر نولون نقل البضائع سترتفع بنسبة تتراوح ما بين 30 و%40، لمواجهة الزيادة الحتمية فى تكاليف التشغيل وقطع الغيار.

وفى مجال النقل السياحى أعلنت شركة جوباص أنها أقرت زيادة بنسبة %10 على أسعار التذاكر بجميع الخطوط العاملة عليها، بعد قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود مطلع الأسبوع الماضى، وفى المقابل مازالت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى فى انتظار نتائج دراسة آثار رفع أسعار المحروقات على خدماتها.

وذكر أصحاب السفن الصغيرة أن تكلفة التشغيل اليومية سترتفع من 22 ألف جنيه إلى 33 ألف جنيه.

وفى مجال الشحن الجوى قامت شركة مصر للطيران بإقرار زيادة على رسوم الشحن لخط القاهرة – جوهانسبرغ من 30 إلى 35 ألف جنيه على الطن الواحد، وذلك بنسبة زيادة تصل إلى %16.6.

بينما احتفظت شركات الشحن الخاص بأسعار الشحن كما هى مثل شركة «دى إتش إل« العالمية، مشيرة إلى أن أسعارها الحالية تتناسب مع المتغيرات الجديدة.

وعلمت «المال»، من مصادر مطلعة أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل متروالأنفاق، سترفع -قبل نهاية الأسبوع الحالى- تقريرًا مفصلا لوزير النقل الدكتور هشام عرفات عن وضع المرفق بعد مرور شهر على تطبيق زيادة أسعار التذاكر.

بدأت الهيئة العامة للطرق والكبارى، بوزارة النقل فى إعداد دراسة تفصيلية لتداعيات قرار رفع أسعار المحروقات، على مشروعاتها المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وبحسب تصريحات مصدر فى الهيئة فإنه مقرر الانتهاء من عمل الدراسة خلال 20 يوماً أوشهر على أقصى تقدير.