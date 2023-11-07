تداعيات خفض العملة وتراجع التقييمات وراء غياب الطروحات عن البورصة

تعانى سوق المال المحلية غيابًا واضحًا لطروحات القطاع الخاص من عام 2022 الماضى، وحتى الوقت الحالى، فى ظل تذبذب سعر العملة، والتى تؤدى بدورها لانخفاض التقييمات.

تجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية، لم تشهد منذ عام 2022، سوى 4 طروحات، جاءت مناصفة بين السوق الرئيسية ونظيرتها الخاصة بالأسهم الصغيرة والمتوسطة (النيل)، وهى شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار خلال يناير من السنة الماضية، ثم فى فبراير تم الطرح العام الأولى لشركة “ماكرو جروب للمستحضرات التجميلية – ماكرو كابيتال”.

وخلال العام الجارى تم إتمام طرح شركة “لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي”، ثم طاقة عربية خلال يوليو المنقضى، هذا فى الوقت الذى شهدت فيه السوق السعودية كونها، واحدةً من أبرز الأسواق المجاورة، زخمًا واضحًا إذ استقبلت حوالى 17 طرحًا جديدًا بقيمة إجمالية سجلت نحو 31.4 مليار ريال سعودى حينها.

وأرجع الخبراء غياب طروحات القطاع الخاص منذ عام 2022، نتيجة عدة عوامل، من بينها التراجعات الواضحة فى سعر الصرف وتذبذبه، والذى أدى بدوره لضعف أداء المستثمرين الأجانب، هذا إلى جانب ضعف التقييمات فى الوقت الحالى، موضحين أن غالبية الكيانات المقيدة تتداول فى الوقت الراهن بأقل من قيمتها الحقيقية.

وقالوا إن الطروحات بشكل عام فى حاجة لمزيد من الدعم عن طريق إقرار حزمة من الحوافز الضريبية وغيرها، إلى جانب الترويج بأهمية القيد فى البورصة المصرية.

بداية قال شوكت المراغى، العضو المنتدب لشركة “برايم لتداول الأوراق المالية: إن أزمة التقييمات تعتبر هى العامل الرئيسى وراء اختفاء طروحات القطاع الخاص خلال الفترات الأخيرة.

وأضاف أن الغرض من القيد فى البورصة المصرية دائمًا ما ينحصر فى محاولات تدبير سيولة مالية، إما عبر إجراء زيادة رأس مال من خلال سوق الأسهم، وتعتبر هى الأرخص مقارنة بأدوات مالية أخرى، أو التخارج جزئيًّا من جانب المستثمرين الحاليين.

ونوه “المراغي”، إلى أن غالبية المؤسسين والمستثمرين بالشركات، يرون عقب فترة زمنية معينة، حال وصول الكيان الخاص بهم لمرحلة متقدمة من النمو، ضرورة التخارج الجزئى، وعادة ما تكون البورصة المصرية هى أحد الوسائل لتحقيق هذا الغرض.

وقال العضو المنتدب لشركة “برايم لتداول الأوراق المالية: إنه فى ظل الظروف الحالية وتراجع التقييمات وضعف حالة الأسهم فى السوق المحلية، نتج عن هذا عزوف من جانب المستثمرين للطرح فى البورصة المصرية.

وتوقع المراغى، تحسن أمر الطروحات من جانب كيانات القطاع الخاص، بحدوث انتعاشة فى السوق ككل، ورواج الوضع الاقتصادى.

وأكد أن كل الأسهم المتداولة فى البورصة المصرية بالوقت الحالى لا تمثل أبدًا القيمة الحقيقة لشركاتهم، مشددًا على ضرورة وجود حوافز قوية تجذب شرائح جديدة للقيد.

ولفت العضو المنتدب لشركة “برايم لتداول الأوراق المالية، إلى أن عمليات الشطب الاختيارى تعتبر طبيعية، وخاصة أنها تكون ناتجة عن رغبة المساهمين الجُدد على تنفيذ عمليات استحواذ على كامل أسهمها.

وأوضح أن تلك الكيانات تكون قد حققت الغرض الأساسى من وجودها فى السوق، سواء من حيث الانتشار أو توطيد علاماتها التجارية بين المساهمين وغير ذلك، وحينها ترى أنه لا جدوى استمرار قيدها فى البورصة المصرية فتلجأ لقرار الشطب الاختيارى.

واعتبر العضو المنتدب لشركة “برايم لتداول الأوراق المالية”، أن استمرار عمليات الشطب دون دخول بضاعة جديدة، سيكون لها تأثيرات واضحة على وضع السوق خلال الفترات المقبلة.

وكشف أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذى لشركة “أزيموت مصر” لإدارة الأصول، أن رواج طروحات القطاع الخاص، مرهون بتحقيق نظيرتها الحكومية.

وكان رئيس الوزراء المصرى الدكتور مصطفى مدبولى أعلنت بداية شهر فبراير الماضى، عن عزم الحكومة المصرية طرح 32 شركة فى البورصة أو بيع حصص منها لمستثمرين رئيسيين، وذلك على مدار عام يبدأ من الربع الأول من هذا العام وحتى الربع الأول من العام 2024.

وشملت خطة الطرح المعلنة حينها كلاً من بنك القاهرة، والمصرف المتحدة، والبنك العربى الإفريقى الدولى، بجانب شركة مصر للتأمين، كما ضمت شريحة أخرى كبيرة من الشركات التى تعمل بقطاعات مختلفة ومتنوعة منها “النصر للتعدين”، و”الحفر للبترول” و”سيناء للمنجنيز” و”المصرية للسبائك الحديدية”.

يُذكر أن الحكومة تعتزم التخارج من 6 شركات ومشروعات مستهدفة خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024، بحصيلة متوقعة تبلغ 5 مليارات دولار.

وضمت القائمة التى تستهدف الحكومة تحصيل 5 مليارات دولار من بيعها، كل من محطات توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت، والزعفرانة، وشركة وطنية، وشقيقتها صافى التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى محطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببنى سويف.

وأوضح أن الكيانات الحكومية ذات الحجم الكبير قادرة على جذب شرائح مختلفة من المستثمرين، وبالتالى تعمل كآلية لتشجيع القطاع الخاص على الطرح، لافتًا إلى أنه فى ظل غياب الأولى فمن الطبيعى أن يحدث أمر مماثل للثانية.

ولفت “أبو السعد”، إلى أن أسعار الأسهم فى الوقت الحالى غير مشجعة على الإطلاق لإقبال كيانات جديدة على طرح جزء من أسهمها، وخاصة أنها ستؤثر على التقييمات بشكل واضح، موضحًا أن الأمر فى النهاية خاص بالتسعير والسيولة.

وبين أن انخفاض أسعار الأسهم فى السوق، أدى إلى وجود حالة من رواج عمليات الاستحواذ على الكيانات المقيدة، ثم شطبها من البورصة المصرية.

وأوضح أن رواج الطروحات بشكل عام، يلزمه وجود ترويج قوى وتثقيف بمزايا الحوكمة والمؤسسية وغيرها.

وقال مصطفى فوزى، العضو المنتدب لشركة “أسباير كابيتال القابضة” للاستثمارات المالية، إن غياب الطروحات الخاصة وغيرها طبيعى خلال الوقت الحالى فى ظل حالة عدم الاستقرار لسعر الصرف محليًّا وما ترتب عليه من تخارج للمستثمرين الأجانب من سوق الأسهم خلال الفترات الأخيرة.

ولفت إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب منذ بداية العام سجلت صافى بيعى، موضحًا أن الغرض الأساسى من طرح أى شركة هو جذب مؤسسات أو متعاملين خارجين، ولكن حالة التذبذب الراهنة تُحيل دون ذلك.

وترصد “المال” أداء المتعاملين الأجانب والعرب فى البورصة المصرية، منذ بداية العام الجارى، إذ اتجه المستثمرون الأجانب للبيع منذ 2023، إذ سجلوا صافى مبيعات خلال شهر يناير بقيمة 384.2 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 474.8 مليون جنيه.

فى حين ارتفعت قيمة مبيعات الأجانب خلال فبراير لتصل إلى 1.5 مليار جنيه، واستمر التوجه الشرائى للمتعاملين العرب بقيمة 906.7 مليون جنيه.

وواصل الأجانب تحركاتهم البيعية فى البورصة المصرية خلال شهر مارس بشكل واضح بقيمة بلغت حينها 3 مليارات جنيه، بينما استمر توجه العرب الشرائى أيضًا بقيمة 148.3 مليون جنيه.

أما فى أبريل فسجلت مبيعات الأجانب حوالى 973.8 مليون جنيه، وحوالى 161.8 مليون جنيه مشتريات للمستثمرين العرب.

ثم خلال شهر مايو بلغت مبيعات الأجانب حوالى 1.4 مليار جنيه، فى حين سجلت مشتريات العرب حوالى 733.8 مليون جنيه.

وفى شهر يونيو سجل المتعاملين الأجانب مبيعات بقيمة 779.2 مليون جنيه، وخلال هذا الشهر تحولت دفة المتعاملين العرب للبيع أيضًا، وللمرة الأولى منذ بداية العام الحالى بقيمة بلغت 467.6 مليون جنيه.

أما فى شهر يوليو فبلغت مبيعات الأجانب حوالى 480.1 مليون جنيه، واستمر التوجه البيعى للمتعاملين العرب للشهر الثانى على التوالى بقيمة 36.8 مليون جنيه.

ثم خلال شهر أغسطس توجه المستثمرون الأجانب للشراء بقيمة بلغت 156.8 مليون جنيه، وعاد المتعاملون العرب للشراء بقيمة 367.6 مليون جنيه.

واستمر التحرك الشرائى للمتعاملين الأجانب بنهاية تعاملات شهر سبتمبر الماضى بقيمة بلغت 992.9 مليون جنيه، فى حين سجلت مشتريات العرب أيضًا حوالى 207.7 مليون جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن كل تلك الأرقام المذكورة خصت تعاملات الأسهم المقيدة، بعد استبعاد الصفقات.

أما على صعيد التعاملات الإجمالية خلال فترة الـ9 شهور مجمعة، فقد سجل الأجانب صافى بيع بقيمة 7.5 مليار جنيه، وسجل العرب صافى شراء 2.5 مليار جنيه.

وأضاف “فوزي”، أن أبرز القطاعات التى تحتاج لبضاعة جديد هو التكنولوجيا المالية، موضحًا أنه على الرغم من قوته إلا أنهُ غير ممثل بشكل كافٍ للبورصة المصرية.

وأوضح محمد حسن، مدير صناديق الاستثمار لشركة “أودن” للاستثمارات المالية، أن سوق أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة شهد استقبالًا عدد محدود من الطروحات منذ العام الماضى وحتى الوقت الحالى.

واتفق مع سابقيه أن وجود طروحات من جانب القطاع الخاص، مرهون بوجود سعر حقيقى للصرف، إلى جانب ضرورة وجود سيولة وتحديدًا من جانب الأجانب والعرب.

وأوضح “حسن”، أن أوضاع السوق الحالية جعلت أنه من الأفضل اللجوء لحل البيع لمستثمر استراتيجى، كما حدث فى الصفقات الحكومية الأخيرة.

وتابع : أن السعى لتنشيط وضع الطروحات يلزمه وجود مجموعة من الحوافز كميزة تنتج عن عملية القيد، مثل الإعفاءات الضريبية كالخاصة بالدخل، لعدد سنوات على سبيل المثال.

ولفت إلى أن سوق الأسهم تشهد حالة من تخارج كيانات كبيرة منذ عام 2010 تقريبًا دون تعويض، مما جعل سوق الأسهم المحلية يفتقد للأوراق الجاذبة، مؤكدًا خطورة استمرار ذلك على المدى البعيد.

ونوه أنه كلما صغر حجم سوق ما كلما قررت المؤسسات المالية الخارجية تخفيض حجم استثماراتها، واللجوء لأسواق أخرى كالسعودية أوغيره.

خبراء: توالى حالات الشطب الاختيارى يُهدد الأوضاع على المدى البعيد

شوكت المراغى: غالبية الأسهم المتداولة لا تعبر أبدًا عن اداء كياناتها

أحمد أبو السعد: فى حاجة إلى وجود ترويج قوى وتثقيف بالمزايا مثل الحوكمة المؤسسية

مصطفى فوزى: أبرز القطاعات التى تحتاج لبضاعة جديدة هو التكنولوجيا المالية

محمد حسن: التخارجات التى تمت منذ 2010 لم تُعوض حتى الآن بأخرى مماثلة