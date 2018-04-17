تداعيات تقلب أسعار الصرف والبترول والفائدة

■ دولار واحد زيادة فى سعر الصرف تضيف 12،5 مليار لفاتورة دعم المواد البترولية ■ الضمانات المصدرة للجهات الحكومية بلغت %20 من الناتج المحلى حتى فبراير حدد البيان المالى للموازنة الجديدة المخاطر المالية المحيطة بالموازنة، سواء محليا أو عالميا، أبرزها…

■ دولار واحد زيادة فى سعر الصرف تضيف 12،5 مليار لفاتورة دعم المواد البترولية

■ الضمانات المصدرة للجهات الحكومية بلغت %20 من الناتج المحلى حتى فبراير

حدد البيان المالى للموازنة الجديدة المخاطر المالية المحيطة بالموازنة، سواء محليا أو عالميا، أبرزها تقلبات سعر الصرف، مشيرا إلى أن أى تحرك بالزيادة فى سعر الصرف أثناء تنفيذ الموازنة، سؤدى مخاطر على جانب الإيرادات والمصروفات، مثل الجمارك والمواد البترولية والغذائية وضرائب البنك المركزى.

أكد البيان أن الأثر المالى السلبى لتراجع الجنيه أمام الدولار بواقع 1 جنيه، يصل إلى 3 مليارات جنيه تمثل تراجعا فى الفائض الاولى المستهدف تحقيقه بنهاية السنة المالية، بنحو %0.05 من الناتج المحلى الإجمالى، نتيجة عدة متغيرات تتمثل فى ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية بنحو 12،5 مليار جنيه، ونحو 2،2 مليار جنيه إضافية لفاتورة دعم السلع التموينية.

ويمتد هذا الأثر لينعكس فى ارتفاع إيرادات قناة السويس بنحو 3،7 مليار جنيه، وزيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة بنحو 4 مليارات، و2.7 مليار إضافية لحصيلة الضرائب الجمركية، فضلا عن ارتفاع إيرادات هيئة البترول بنحو 1،3 مليار جنيه.

وعن أسعار الفائدة، قال تقرير البيان المالى أن دول كثيرة تتجه لتبنى سياسات نقدية إنكماشية خلال المرحلة المقبلة، لخفض معدلات التضخم، وهو ما قد يترتب عليه رفع أسعار الفائدة المحلية بنحو 500 – 100 نقطة أساس، ما سيكون له أثر سلبى على الاقتصاد المصرى متمثلا فى نقص حجم المعروض من النقد الأجنبى، ووضع قيود على سعر الصرف.

وحذر التقرير من السياسة التقشفية للولايات المتحدة قد تؤدى إلى تضييق أوضاع التمويل الخارجى، فى الوقت الذى تتجه فيه مصر لإصدار سندات بالعملة الأجنبية للوفاء باحتياجات تمويل العجز فى الموازنة، ما يمثل خطر ارتفاع تكلفة الاقتراض عن ما هو متوقع عند إعداد الموازنة.

ذكر التقرير أن زيادة متوسط أسعار الفائدة بنحو 1 % خلال العام المالى المقبل سيؤدى إلى زيادة فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بنحو 4-5 مليار جنيه سنويا.

وعن أسعار النفط، قال التقرير أن أحدث التقديرات العالمية تتوقع استقرار الأسعار العام الجارى عند نفس مستوياتها خلال الربع الأخير من 2017، بين 60 – 70 دولار لبرميل “برنت”، وتم إعداد الموازنة على افتراض سعر 67 دولار، مشيرا إلى أن زيادة البرميل بنحو 1 دولار سيؤثر بالسلب على العجز الكلى المستهدف بالموازنة، ما يترتب عليه تدهور صافى علاقة الخزانة العامة مع هيئة البترول بنحو 4 مليارات جنيه، الأمر الذى ينطبق أيضا على أسعار القمح والمواد الغذائية.

أشار التقرير إلى الإلتزامات المحتملة على الحكومة باعتبارها أحد مصادر المخاطر المالية، مشيرا إلى أنها التزامات غير مؤكدة الحدوث ولا محددة القيمة أو التوقيت، تتمثل فى القروض والتسهيلات المضمونة من الخزانة، وقضايا التحكيم الدولى المرفوعة على الحكومة، والشراكة بين القطاع العام والخاص.

ذكر التقرير أن وزارة المالية تقوم بإصدار الضمانات التى تمكن الجهات المملوكة للدولة من الاحصول على قروض من المؤسسات المحلية أو الخارجية، وكذلك تسهيلات من المواردين لتمويل المشروعات القومية والمرافق العامة، ولفت إلى ان التقديرات المبدئية للديون المضمونة من الخزانة بنهاية ديسمبر نحو19 – 20 % من إجمالى الناتج المحلى، %8،7 منها ضمانات محلية، و10،4 ضمانات لقروض خارجية.

وقال التقرير أن من الملاحظ تركز إصدار الضمانات لقطاعى الطاقة ” هيئة البترول وشركات الكهرباء” والنقل ” هيئة قناة السويس”، لتمثل الضمانات المصدرة لتلك الجهات %84 من إجمالى الضمانات القائمة.

واشار التقرير كذلك إلى احتمالات سداد مصر تعويضات نتيجة قضايا تحكيم دولية، وتحدد وزارة المالية مخصص للطوارئ لهذا الامر، غير أن التقرير أشار إلى أن معظم النزاعات الدولية التى كانت مصر طرفا فيها فى اخر 5 سنوات، انتهت لصالحها.

أكد التقرير أيضا ان زيادة الاعتماد على القروض طويلة الاجل من المؤسسات الدولية والأسواق العالمية، أدى لتحسن ملحوظ فى متوسط عمر الدين القابل للتداول ليصل إلى 3،3 سنة فى فبراير 2018، مقارنة بنحو 2،9 سنة فى يونيو 2017، لكن لفت إلى ان تراجع متوسط عمر الدين المحلى القابل للتداول إلى 1،5 سنة مقارنة بنحو 1،7 خلال نفس الفترة، يعد من المخاطر المالية، ذلك لحتمية إعداة التمويل فى المدى المتوسط، فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة ما سيكون له أثر على مدفوعات الفوائد واستدامة الدين.