تداعيات تفجير مسجد الروضة أهم موضوعات التوك شو الليلة

رحاب صبحى تناقش برامج التوك شو بالفضائيات المصرية عددا من القضايا تتصدرها تداعيات هجوم إرهابي على مسجد الروضة بالعريش. مباشر من مصر " يناقش تداعيات العمل الارهابى الخسيس على الفضائية المصريةيستضيف برنامج " مباشر من مصر" على قناة الفضائية المصرية أحمد السيسى نائب رئيس تحرير الأهرام و

رحاب صبحى

تناقش برامج التوك شو بالفضائيات المصرية عددا من القضايا تتصدرها تداعيات هجوم إرهابي على مسجد الروضة بالعريش.

مباشر من مصر ” يناقش تداعيات العمل الارهابى الخسيس على الفضائية المصرية





يستضيف برنامج ” مباشر من مصر” على قناة الفضائية المصرية أحمد السيسى نائب رئيس تحرير الأهرام وحيث يقوم بتحليل للصحافة المحلية والعربية والأجنبية.

كما تتضمن الفقرة الثانية من البرنامج تداعيات تفجير مسجد الروضة شمال سيناء ويتحدث خلالها محمد عبد الحافظ رئيس تحرير مجلة اخر الساعة واللواء محمد زكى مساعد وزير الداخلية الأسبق البرنامج تقديم منة الشرقاوى ومحمد الجندى ويرأس تحرير عبد الناصر البنا .



ملف الإدمان موضوع “هاشتاج” على الفضائية المصرية





يفتح برنامج “هاشتاج”، المذاع على شاشة الفضائية المصرية بالتليفزيون المصرى، فى العاشرة مساءً ا ملف الإدمان، وطرق علاجه، حيث يستضيف البرنامج الشاب مصطفى زغلول، والذى مر بهذه التجربة، ويتم مناقشته فى كيفية تغلبه على هذا الخطر، وكيف جاءت تجربته مع الإدمان منذ البداية.

البرنامج تقديم هناء عصام، وإعداد محمد الجندى، وإخراج محمد الشوربجي ومحمد الشافعى.

أحمد الفيشاوى فى “SNL بالعربى”





يحل الفنان أحمد الفيشاوى، ضيفا على برنامج “SNL بالعربى”، على قناة ON E، فى الحادية عشرة والنصف مساء.

برنامج “SNLبالعربى” يقدمه خالد منصور، شادى ألفونس، إسلام ابراهيم، أحمد سلطان، محمود الليثى، نانسى صلاح، علوى الحسينى، وعمرو وهبة، ومن إخراج عمرو صلاح وإشراف احمد الجناينى، وإنتاج طارق الجناينى.



نتائج انتخابات الأندية فى ” أخر النهار “





يستضيف الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، الليلة، في برنامجه “آخر النهار” على شاشة “النهار” فى الثامنة مساءً ، العامري فاروق وزير الشباب والرياضة الأسبق.

ويدور اللقاء عن انتخابات الأندية القائمة حاليا، ونتائج انتخابات الزمالك الذي أعلنت صباح اليوم، وفرص مرشحي قائمتي محمود الخطيب ومحمود طاهر لرئاسة النادي الأهلي.