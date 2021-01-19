تداعيات الفيروس ترفع تعويضات شركات التأمين لـ5 مليارات جنيه خلال الربع الثاني من 2020

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تأثيرات فيروس كورونا رفعت قيمة تعويضات شركات التأمين لـ 5.1 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2020 مقارنة بـ 3.6 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2019

واوضح في بيان صحفي حصلت “المال” على نسخة منه، إن إجمالي قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين في نهاية العام المالي 2020 بلغت 18.9 مليار جنيه مقارنة بـ 18.3 مليار جنيه في العام السابقله بنسبة زيادة 3.3%.

وأوضح أن التأثر ظهر في إجمالي قيمة الأقساط والتى نمت بنحو 14% فقط خلال العام الماضي 2020 مقارنة بمعدل نمو 19.3% خلال العام السابقله، وسجلت حوالي 40.1 مليار جنيه مقارنة بـ 35.2 مليار جنيه بـ2019 .

وفيما يتعلق بإجمالي قيمة حقوق حملة وثائق شركات التأمين في نهاية العام المالي 2020 فقد ارتفعت لتصل إلى 77.2 مليار جنيه مقارنة بـ 69 مليار جنيه في العام السابق بنسبة زيادة تقدر بنحو 12% .

وأوضح عمران أن إجمالي قيمة استثمارات شركات التأمين ارتفعت ي نهاية العام المالي 2020 لتصل إلى 107.8 مليار جنيه مقارنة بـ 102 مليار جنيه بالعام المُقارن، بنسبة زيادة بلغت نحو 5.7% .

وتابع :”كذلك ارتفعت قيمة صافي أصول شركات التأمين في نهاية العام المالي 2020 لتصل إلى 128.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 118.2 مليار جنيه في العام السابقله ، بنسبة زيادة بلغت نحو 8.8%” .



وفيما يتعلق بالقيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة قال إنها سجلت حوالي 83.4 مليار جنيه في نهاية عام 2020 بالمقارنة بنحو 75.8 مليار جنيه في نهاية العام السابق ، بمعدل نمو بلغ 10% .