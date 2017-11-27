تداعيات أحداث تفجير الروضة أهم موضوعات التوك شو

رحاب صبحىرئيس الاتحاد العالمى للطرق الصوفية وتسجيلات جلال أمين فى حلقة 90 دقيقة يستضيف الإعلامى الدكتور محمد الباز فى الثامنة مساءً من برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور الشيخ علاء أبو العزائم رئيس الاتحاد العالمى للطرق الصوفية، والذى يكشف أسرار استهداف الجماعات الإرهابية لمسجد الروضة التابع ل

رحاب صبحى





رئيس الاتحاد العالمى للطرق الصوفية وتسجيلات جلال أمين فى حلقة 90 دقيقة

يستضيف الإعلامى الدكتور محمد الباز فى الثامنة مساءً من برنامج “90 دقيقة” على قناة المحور الشيخ علاء أبو العزائم رئيس الاتحاد العالمى للطرق الصوفية، والذى يكشف أسرار استهداف الجماعات الإرهابية لمسجد الروضة التابع للطريقة الجريرية فى منطقة بئر العبد بشمال سيناء.



ويتحدث أبو العزائم عن خريطة الطرق الصوفية فى مصر والعالم، وأعداد الصوفيين، وانتماءاتهم، ولماذا يعتبرهم المتشددون خطرا عليهم؟ كما يوضح استعداد الصوفيين فى مصر لبدء معركة فكرية ضد المتطرفين فى كل ربوع مصر.

كما يرد أبوالعزائم على بعض الشبهات التى يأخذها البعض على المناهج والطرق الصوفية، واستعدادتهم للاحتفال بالمولد النبوى وحقيقة التهديدات التى تلقوها من الجماعات الإرهابية.

ويعرض محمد الباز فى نفس الحلقة التسجيلات الكاملة للحوار الصحفى الذى أجراه الدكتور جلال أمين المفكر الاقتصادى مع جريدة اليوم السابع، والذى ادعى علاء الأسوانى فبركته، وأن جلال أمين نفى له صحة ما جاء فى الحوار من هجوم على رموز ثورة يناير.

المهندس محمود طاهر ببرنامج “كل يوم” مع “عمرو أديب”

يستضيف الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج “كل يوم” على قناة ONE، فى التاسعة والنصف مساءً، المهندس محمود طاهر المرشح على منصب رئيس النادي الأهلي خلال الانتخابات المقبلة.

ويقوم المهندس محمود طاهر بشرح الإنجازات التى تحققت خلال السنوات الماضية، وأيضا برنامجه الانتخابى للدورة القادمة، والذى يهدف إلى إقامة منظومة اقتصادية فعالة ورابحة، ويضمن استمرار التفوق والسيادة الرياضية في الألعاب المختلفة، والتوسع الطموح في البنية الأساسية والقاعدة المعمارية والهندسية للنادي، وتطوير شامل للمنظومة الإعلامية للنادي بما في ذلك قناة الأهلي، والموقع الإلكتروني والمجلة، بالإضافة إلى تطوير الموارد البشرية، ومبادرة تحول استراتيجي لتأهيل وتدريب كل العاملين بالنادي.





وزير شئون مجلس النواب ضيف برنامج “من ماسبيرو” على شاشة الأولى

يستضيف برنامج “من ماسبيرو” فى العاشرة والنصف مساءً، الوزير عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وحوار حول أهم القوانين المقدمة من جانب الحكومه لمكافحة الإرهاب.



البرنامج يرأس تحريره سوزى إبراهيم، وتقديم خالد سعد.