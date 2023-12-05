تخوفات من احتجاز المزيد من سفن الحاويات بسبب تصاعد التوترات في البحر الأحمر

كشف تقرير ملاحي عن أحد شركات أبحاث النقل الدولي، عن وجود تكثيف لهجمات السفن في البحر الأحمر، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تقييد 30% من أسطول السفن الحربية حيث ستحتاج المزيد من السفن إلى إعادة توجيه، وفقًا لأحدث تقرير لشركة Linerlytica اليوم 5 ديسمبر.

وذكر التقرير أنه في في 3 ديسمبر ، أصيبت السفينة رقم 9، المملوكة لشركة Castle Harbour البريطانية والتي تديرها شركة OOCL، بصاروخ أطلقته طائرة بدون طيار، وسط الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر.

ولاحظت شركة Linerlytica أن الهجوم على السفينة رقم 9 “أدى إلى توسيع نطاق التهديد لجميع السفن التي تمر عبر البحر الأحمر، حتى تلك التي ليس لها روابط بإسرائيل”.

وقد قامت شركة النقل البحري ZIM Line ومقرها حيفا بتحويل سفنها بالفعل من قناة السويس إلى الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح، في حين قامت شركة Maersk Line الدنماركية بإعادة توجيه سفينتين مستأجرتين من المصالح الإسرائيلية في أعقاب الهجوم على CMA CGM Symi خلال الايام الاخيرة.

من بين 653 سفينة حاويات بسعة إجمالية تبلغ 8.25 مليون حاوية مكافئة تستخدم حاليًا قناة السويس بناءً على بيانات Linerlytica، يتم تشغيل ثماني منها فقط بواسطة شركات النقل البحري الاسرائيلية و29 مملوكة لمصالح ذات صلة بإسرائيل.

وقالت Linerlytica: “إن تأثير عمليات تحويل السفن الحالية ضئيل في هذه المرحلة ولكن أي تصعيد في التهديد لسلامة السفن في قناة السويس سيكون له تأثير أكبر حيث سيتأثر 30٪ من إجمالي سعة الحاويات”.

في الوقت الحالي، لم يكن للقيود المفروضة على العبور في قناة بنما وعمليات التحويل من قناة السويس تأثير يذكر.

بلغ الازدحام في قناة بنما ذروته في الأسبوع المنتهي في 3 ديسمبر، حيث وصل طابور السفن إلى 31 سفينة، على الرغم من أن الوضع قد خفت منذ ذلك الحين مع انتقال المزيد من السفن إلى قناة السويس ورأس الرجاء الصالح.

وقالت Linerlytica: “في حين أن هذه التحركات ستساعد على استيعاب بعض السفن الفائضة، إلا أن تأثيرها محدود في هذه المرحلة حيث يؤثر على أقل من 2% من إجمالي الأسطول”.