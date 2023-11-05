تخوفات في «الشيوخ» من ضريبة الكربون ومطالب بالتدرج في تطبيقها

شهدت الجلسة العامة في مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون، تخوفات من تطبيق ضريبة الكربون على الصناع ومطالب بالتدرج في تطبيقها تخفيفا عليهم وعدم تحميلهم مزيدا من الأعباء.

من جانبه، قال النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ: “اتفق مع تطبيق ضريبة الكربون لكن الصناعة تواجه أعباء للتصدير والإنتاج والجودة، ومن يخالف لابد من معاقبته لكن عايزين نعملها تدريجيا، لتخفيف الأعباء عن الصانع حتى يستطيع أن ينافس فى السوق الدولي والمحلي”.

وتابع مطر: “لي سؤالين، في صفحة 16 بالدراسة تتحدث عن ظاهرة المد والجذب، وقال يمكن استخدام المد و الجذب فى توليد التوربينات، هل تكاليف إقامة التوربينات وتكاليف وضع توربينات على ظاهرة المد والجذب متكافئة مع المرجو منها، هل تقصد وضع توربينات على البحار ولا على السدود والبحار، لو البحار تبقى واسعة مننا لأن تكلفتها كبيرة”.

وعقب النائب عمرو عزت، : “لما قال مصادر الطاقة النووية لا يجوز استقامة وضعها مع المصادر المتجددة وقد توضع مع غير المتجددة، أختلف معك لأن كل الأبحاث والدراسات تحدثت عن الطاقة المتجددة، الدراسة تم نقلها من مصادرها الأصلية ومدققة لغة واصطلاحا، والطاقة النووية تعتبر من مصادر الطاقة المتجددة، وأؤيد وضع السدود والتوربينات على البحار، الدراسة تفى الغرض وتقول إنه تم تطبيق هذه التجربة فى بعض الدول منها استراليا، أما بالنسبة للتكلفة الحكومة ترد”.

وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس: “هل هذا الأمر وارد علميا ولا غير وارد، تكلفته مستوى شروطه وتطبيقه، قد تكون تكلفته عالية جدا لكن هذا الأمر خارج عن الدراسة، لكن الإشارة إليه أمر علمي موجود”.

وعقب النائب تيسير مطر: “علميا موجود لكن لم يطبق حتى الآن، لما اتكلم عن طاقة بالمد والجذب ايه آليات تطبيقها على أرض الواقع”.

وعقب رئيس المجلس: “علينا أن نغطي كل الجوانب فى التقرير ثم نخلص للتوصيات، عندما يعرض الأمر يتم تغطية جوانب هذا الأمر، أما استحالة تطبيقه عمليا أو غيره مرحلة لوقت آخر، هذا أمر آخر، فى النهاية لن نضع أمورا خيالية عندما نعرض فإننا نعرض كل ما قيل فى هذا الأمر، ثم ننتهى إلى الأمور القابلة للتطبيق التي تتوافق مع إمكانيات وظروف واقتصاد البلد”.