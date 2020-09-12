تخليداً لذكراه.. وزيرة التضامن تفتتح فرع الشهيد أحمد المنسي بمقر جمعية رسالة

قامت وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، السبت، بافتتاح فرع الشهيد أحمد المنسي بفرع مصدق بالدقي، أحد مقرات جمعية رسالة للأعمال الخيرية.

حضر الافتتاح الدكتور شريف عبد العظيم مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية.

ويأتي افتتاح المقر تخليداً لذكري الشهيد قائد معركة البرث الشهيرة التي واجه فيها الإرهابيين في سيناء بشجاعة غير مسبوقة.

وأعربت وزيرة التضامن عن سعادتها لتواجدها بهذا اليوم في جمعية رسالة، مثمنة الدور الذي تقوم به الجمعية التي تتم اليوم 20عاماً من العمل ليس فقط الإنساني ولكن التنموي الاصيل بما يحمله من معنى فقد بدأت كنشاط طلابي وتطوع ووصلت إلى٦٠ فرعا على مستوى الجمهورية.

وأكدت أن الجميل أيضاً في هذا اليوم هو تسمية هذا المبنى باسم الشيهد أحمد منسي وهو رمز للبطولة حيث تعد البطولة أيضاً في كافة ميادين العمل فكل من يحمل قلم وفأس فهو يجاهد ونحن جميعاً نعمل فداء للوطن.

ولفتت القباج إلى أن العمل التنموي يتطلب العمل بروح الفداء فهذه الروح هي التي تبني الأوطان.

وأثنت أيضاً على الروح التي شاهدتها بين الشباب في هذا المبنى والعمل التطوعي الذي يقومون به سواء في خدمة ذوي الإعاقة وتنمية الشباب ومحو الامية نحن داخل مبنى يحمل كل معاني البناء فنحن لسنا نبني في الحجر ولكننا نبني في البشر.

وأكد الدكتور شريف عبد العظيم، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية، عن مدي فرحته واعتزازه باطلاق اسم الشهيد أحمد منسي علي أحد مقرات جمعية رسالة للتعبير عن مدي امتناننا وفخرنا ببطولاته.

كما شدد علي أن الجمعية منذ بدأ إنشاءها لم تتوان عن دورها المجتمعي، ودائمًا تكون صاحبة السبق كما ساهمت جمعية رسالة في حل أزمة كورونا.

وقامت الجمعية بإطلاق تحدي الخير لاحتواء آثار مكافحة فيروس كورونا على الطبقات الأكثر احتياجا من عمال اليومية والحرف اليدوية التي ستتأثر بشده بانقطاع أعمالها، وقد ساهمت المبادرة في مساعدة مئات الآلاف من الأسر المتضررة.