تخفيف حكم طبيب الكركمين من عامين إلى عام

قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية قبول الاستئناف المقدم من طبيب الكركمين أحمد أبو النصر، على حكم أول درجة الصادر بحبسه سنتين مع الشغل وتغريمه 100 ألف جنيه شكلًا، وفي الموضوع بتخفيف الحكم بجعل العقوبة الحبس لمدة عام مع إلزامه بالغرامة.

كانت النيابة العامة قد قررت إحالة أحمد أبو النصر، الشهير بطبيب الكركمين، وآخر معه، إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة في 7 فبراير الماضي؛ لطرحهما وعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرارٌ من وزير الصحة أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك، وفتحهما مكتبًا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص.

كما أنشأ المتهم أحمد أبو النصر وأدار صفحات بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ومواقع أخرى بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص،

واستعماله وسائل نشر، من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بحقه في مزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء دون تصريح،

نجوى عبد العزيز