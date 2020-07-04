تخفيف حكم المؤبد على طارق النهري وآخرين في «أحداث مجلس الوزراء»

خففت محكمة النقض حكم السجن المؤبد الصادر من الجنايات ضد طارق النهري وآخرين إلى السجن المشدد 15 عاما بأحداث مجلس الوزراء.

وذلك بعدما قبلت محكمة النقض الطعن المقدم منه ومن المتهمين، حيث كانت النيابة قد وجهت له وباقي المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه.

أحداث القضية كانت في شهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار ناجى شحاتة، بمعاقبة الفنان طارق النهري و9 آخرين بالسجن المؤبد، في إعادة محاكمتهم بأحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي.

كتبت – نجوى عبد العزيز