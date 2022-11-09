تخفيف حبس عريس الإسماعيلية من الحبس سنة إلى شهر مع إيقاف التنفيذ

قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، بتخفيف الحكم على “عريس الإسماعيلية” من الحبس سنة وغرامة 2000 جنيه، إلى شهر مع إيقاف التنفيذ، في قضية الضرب وبراءته في واقعة الاحتجاز.

وتقدم محامي العريس، باستئناف الاثنين الماضي، على الحكم.

وكانت محكمة جنح ثان الإسماعيلية برئاسة المستشار عمر القصاص قد سبق وأصدرت حكمها ضد عريس الإسماعيلية عبدالله أحمد المتهم بضرب واحتجاز زوجته المعروفة إعلاميا بعروس الإسماعيلية، بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 2000 جنيه، بتهمة الضرب وبراءة مازن تهمة الاحتجاز.

وحضر المتهم من محبسه فى الصباح الباكر وسط حراسة، وتبين عدم حضور الزوجة وأسرتها.

كان قد قررت النيابة العامة إحالة زوج عروس الإسماعيلية إلى المحاكمة بتهمة احتجاز زوجته وضربها عمدا، وأمرت النيابة العامة في بيان لها بتقديم الزوج المتهم باحتجاز زوجته بمسكن أحد ذويه، وتقييد حريتها، وإحداثه عمدًا إصابات بها إلى المحاكمة محبوسًا على ذمة القضية.

وقالت النيابة العامة إنها استكملت إجراءاتها في القضية بسؤال والد المجني عليها الذي شهد باستغاثة نجلته به فور وصوله للعقار الكائن به مسكنها ومسكن شقيق زوجها، حيث خرجت من شرفة مسكن شقيق الزوج مستغيثة به من تعدي زوجها عليها.

كما سألت النيابة العامة، صحفية على صلة بالمجني عليها وزوجها، فشهدت أن الزوجة أخبرتها بتعدي زوجها عليها وأنها رأت ما بها من إصابات فأبلغت الشرطة بالواقعة، وكانت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية قد ألقت القبض على زوج عروس الإسماعيلية التي تقدمت ببلاغ اتهمته فيه بالتعدى المتكرر عليها بالضرب، وكشفت التحقيقات، عن أن الزوجة اشتكت من ضرب الزوج المتواصل لها واهانتها واحتجازها الدائم في المنزل لأكثر من أسبوعين في كل مرة وإجبارها على بيع مصوغاتها الذهبية.

كتبت نجوى عبد العزيز