تخفيف حبس سما المصري إلى 6 أشهر فى قضية سب وقذف ريهام سعيد

قررت المحكمة الاقتصادية جنح مستأنف القاهرة، قبول استئناف سما المصري على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جينه، في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيدة، والقضاء بحبسها 6 أشهر، وإلغاء الغرامة الموقعة.

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها بمعاقبة سما المصري في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، أن المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها “سما المصري”، قامت في غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة، بارتكاب الاتهامات التالية، بسب وقذف الإعلامية “ريهام سعيد .

وكشفت التحقيقات أن المتهمة -نشرت معلومات وأخبار عن طريق الشبكة المعلوماتية تنتهك خصوصية المجني عليها ريهام سعيد بدون رضاها، وذلك بأن ارتكبت الأفعال كما وردت بالاتهام الأول وإرسالها لأصدقائها عبر تطبيق الواتساب على النحو المبين بالتحقيقات.

كتبت- نجوى عبد العزيز

