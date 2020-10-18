سيـــاســة

تخفيف حبس سما المصري إلى 6 أشهر فى قضية سب وقذف ريهام سعيد

في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيدة، والقضاء بحبسها 6 أشهر
المال - خاص 5:21 م, الأحد, 18 أكتوبر 20 5:21 م, الأحد, 18 أكتوبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

 قررت المحكمة الاقتصادية جنح مستأنف القاهرة، قبول استئناف سما المصري على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جينه، في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيدة، والقضاء بحبسها 6 أشهر، وإلغاء الغرامة الموقعة.

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها بمعاقبة سما المصري في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، أن المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها “سما المصري”، قامت في غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة، بارتكاب  الاتهامات التالية، بسب وقذف الإعلامية “ريهام سعيد .

اقرأ أيضا  «أشادت بالجهود المصرية لتثبيت الموقف في ليبيا».. السيسي يستقبل وزيرة خارجية أسبانيا

وكشفت التحقيقات أن المتهمة -نشرت معلومات وأخبار عن طريق الشبكة المعلوماتية تنتهك خصوصية المجني عليها ريهام سعيد بدون رضاها، وذلك بأن ارتكبت الأفعال كما وردت بالاتهام الأول وإرسالها لأصدقائها عبر تطبيق الواتساب على النحو المبين بالتحقيقات.

كتبت- نجوى عبد العزيز

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

تأجيل استئناف سما المصري على حكم حبسها عامين إلى 16 نوفمبر

المال - خاص 4:33 م, الأحد, 18 أكتوبر 20

تأجيل محاكمة سما المصري بتهمة التحريض على الفسق إلى 21 سبتمبر

المال - خاص 4:39 م, الأثنين, 17 أغسطس 20

النائب العام يقرر حبس سما المصرى 4 ايام على ذمة التحقيق

المال - خاص 7:33 ص, الأحد, 26 أبريل 20