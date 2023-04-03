تخفيفا عن المواطنين.. «تشريعية النواب» توصي بإنشاء شهر عقاري داخل مكتب بريد الأميرية

أوصت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بإنشاء شهر عقارى داخل مكتب بريد الأميرية، وسرعة التنفيذ للتخفيف عن المواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو رشدي، بشأن إنشاء شهر عقاري بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة.

واستعرض النائب عمرو رشدي، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، موضحاً أن منطقة الأميرية تشهد كثافة سكانية عالية ولا يوجد فيها شهر عقاري، مما يتسبب في معاناة للمواطنين.

وطالب رشدي، بسرعة تخصيص مكان لإقامة مكتب شهر عقاري فيه لإنجاز خدمات الشهر العقاري للمواطنين.