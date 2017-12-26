تخفيض 50% من رسوم عبور موانئ قناة السويس للسفن القادمة من أمريكا

القرار يمنح سفن الرحلات الطويلة المتوقفه فى شرق بورسعيد والسخنه ٥٠٪ تخفيض فى رسوم العبور ناديه صابر وأمانى العزازي كشف مصدر مطلع للمال أن الفريق مهاب مميش رئيس الهيئتين الاقتصادية وقناة السويس، أصدر منشورا منذ قليل بمنح موانئ شرق بورسعيد والسخنه والموانى الاخرى التابعه للهيئة الا

القرار يمنح سفن الرحلات الطويلة المتوقفه فى شرق بورسعيد والسخنه ٥٠٪ تخفيض فى رسوم العبور





ناديه صابر وأمانى العزازي

كشف مصدر مطلع للمال أن الفريق مهاب مميش رئيس الهيئتين الاقتصادية وقناة السويس، أصدر منشورا منذ قليل بمنح موانئ شرق بورسعيد والسخنه والموانى الاخرى التابعه للهيئة الاقتصادية تخفيضا قدره ٥٠٪ من رسوم العبور بالنسبة لسفن الرحلات الطويلة التى تنطلق من شمال أمريكا إلى الشرق الأقصى حيال توقفها بأحد الموانى التابعة لاقتصادية القناة للتزود بالماء أو الوقود أو إجراء أية عمليات تجاريه بينية

وياتى قرار مميش ضمن سلسلة قرارات من شأنها زيادة معدلات تداول الحاويات وحجم التجارة البحرية عبر المجرى الملاحى لقناة السويس وتحفيز السفن التردد على موانئ المنطقة الاقتصادية

يذكر أن الفريق مميش سبق وأن أصدر منشورا رقم ٢ لسنة ٢٠١٦ بمنح سفن الرحلات الطويلة العابرة للقناه تخفيضا قدره ٦٥٪ من رسوم العبور بشرط عدم توقفها للقيام بأى أعمال تجارية بينية