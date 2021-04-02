استثمار

تخفيض 20% على جميع منتجات شركة كنوز مصر للنماذج الأثرية

تخفيض 50% على سعر الكتالوج الخاص بالمتحف الصادر باللغة العربية
أحمد عاشور 9:05 م, الجمعة, 2 أبريل 21 9:05 م, الجمعة, 2 أبريل 21

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أكد اللواء هشام شعراوي ، رئيس مجلس إدارة شركة “كنوز مصر للنماذج الأثرية”، أنه سيتم منح تخفيض 20% على جميع منتجات الشركة حتى 5 مايو 2021 بمنفذ بيعها الرسمي الأول الذي سيتم افتتاحه غدا في المتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك بمناسبة افتتاح قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط واستقباله لموكب المومياوات الملكية غداً السبت الموافق 3 أبريل.

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كما أوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية أنه تقرر أيضاً منح تخفيض 50% على سعر الكتالوج الخاص بالمتحف الصادر باللغة العربية.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستقبل المتحف القومى للحضارة المصرية غداً السبت، المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير، في موكب مهيب يليق بعظمة الأجداد.

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ويبلغ عددها ٢٢ مومياء ملكية، ترجع إلى عصور الأسر ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، من بينها ١٨ مومياء لملوك و٤ مومياوات لملكات.

من بينهم مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتاري.

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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