تخفيض نسب القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات بسبب نتيجة الثانوية العامة

صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على تخفيض نسب القبول للأكاديمية العسكرية والكليات للطلبة الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة، وذلك فى إطار ما تتبناه الدولة من تطوير فى كافة المجالات والتى من بينها تطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعي، وفى ظل دراسة وتحليل نتائج الثانوية العامة لهذا العام والتى نتج عنها مؤشرات انخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات المصرية لتصبح كالآتى :

أولاً : الأكاديمية العسكرية المصرية : 1- الكلية الحربية : نسبة القبول 65% فأكثر للقسم العلمى ، ونسبة 70% فأكثر للقسم الأدبى ، ويمنح الخريج درجة ( بكالوريوس العلوم العسكرية – بكالوريوس الإقتصاد والعلوم السياسية).

2- الكلية البحرية : نسبة القبول 65% فأكثر للقسم العلمى ويمنح الخريج درجة ( بكالوريوس العلوم العسكرية والعلوم البحرية – بكالوريوس العلوم السياسية ) .

3- الكلية الجوية : نسبة القبول 60% فأكثر للقسم العلمى ، ونسبة 55% فأكثر للقسم الأدبى ، ويمنح الخريج تخصص إدارة الطيران والمطارات درجة ( بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية وشارة الطيران – بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال ) ، وتخصص نظم معلومات الطيران درجة ( بكالوريوس وشارة العلوم العسكرية الجوية – بكالوريوس الحاسبات والمعلومات ) .

4- كلية الدفاع الجوى : نسبة القبول 65% فأكثر للقسم العلمى ( شعبة الرياضيات فقط ) ويمنح الخريج درجة [ بكالوريوس الهندسة تخصص ( الإتصالات والإلكترونيات / الحاسب والنظم / الميكاترونيكس والروبوتات ) ] بنظام الساعات المعتمدة .

ثانياً : الكليات العسكرية :

1- الكلية الفنية العسكرية : نسبة القبول 70% فأكثر للقسم العلمى ( شعبة الرياضيات فقط ) ويمنح الخريج درجة بكالوريوس الهندسة ( بتخصصاتها ) وشهادة إتمام الدراسة العسكرية مع إمكانية إستكمال الدراسات العليا بالكلية للحصول على الدرجات العلمية المختلفة ( الماجستير / الدكتوراة ) والمعادلة من المجلس الأعلى للجامعات .

2- كلية الطب بالقوات المسلحة : نسبة القبول 87% فأكثر للقسم العلمى ( شعبة العلوم فقط ) ويمنح الخريج درجة بكالوريوس الطب والجراحة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية .

3- الكلية العسكرية التكنولوجية : نسبة القبول 60% فأكثر للقسم العلمى ( بشعبتيه ) ويمنح الخريج درجة البكالوريوس المهنى فى التكنولوجيا كلُ فى تخصصه وشهادة إتمام الدراسة العسكرية .

مع الأخذ فى الإعتبار أنه ستكون الأفضلية للنسب المئوية الأعلى حال إجتياز الطالب كافة إختبارات القبول بنجاح .

جدير بالذكر أنه سيتم تطبيق هذه النسب على الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة لعام 2022 والسنوات السابقة بنفس المعايير .