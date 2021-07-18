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تخفيض نسبة القروض المتعثرة فى العقارى إلى أدنى مستوى خلال 3 سنوات

نائب رئيس مجلس الإدارة:
يحيى ياسين 7:18 ص, الأحد, 18 يوليو 21 7:18 ص, الأحد, 18 يوليو 21

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قال وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى ، إن مصرفه نجح فى خفض نسبة القروض المتعثرة إلى أدنى مستوى على مدار 3 أعوام فقط، والتى تبلغ حاليا نحو %20 من إجمالى محفظة القروض.

وأوضح فى تصريح خاص لـ«المال» أنه لا يمكن الوصول بمحفظة القروض المتعثرة إلى صفر بالمائة، ولكن البنك يستهدف إبقاءها فى أدنى مستوى، ونعمل على إنهاء وتسوية كل القروض فى أسرع وقت.

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وأكد ناجى، أن البنك قدم العديد من التسهيلات لعملائه منذ بدء انتشار جائحة «كورونا» فى البلاد، التى شملت جدولة بعض القروض طبقًا لحالة العميل المتعثر عن السداد.

وليد-ناجى
وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى

وفى سياق اقتراب العالم من السيطرة على جائحة «كورونا» أشاد ناجى، بصمود الاقتصاد فى مواجهة الجائحة والإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة ومبادرات البنك المركزى.

وتجدر الإشارة إلى أن مدحت قمر، رئيس البنك العقاري، قال فى تصريحات سابقة لـ«المال» إنّ مصرفه يعمل على تسوية القروض المتعثرة، التى تتم على مراحل تدريجية؛ لوجود شريحة كبيرة من العملاء يعملون فى القطاع السياحى الذى بدأ الانتعاش حاليًا، تزامنًا مع تخفيف قيود جائحة «كورونا».

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وذكر «قمر»، أن القطاع السياحى بدأ الانتعاش خلال الآونة الأخيرة، موضحًا أن عدد السياح بلغت نحو نصف مليون زائر خلال الشهر الماضى، الأمر الذى يُعيد تنشيط العمالة فى ذلك القطاع، وإعادة الحركية جزئيًا للسوق.

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بقلم يحيى ياسين

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