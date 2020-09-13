تخفيض قيمة المتر في بعض مخالفات البناء بنطاق محافظة مطروح حتى 60%

تم النظر بعين الاعتبار لأعضاء الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان الواقعة فى مناطق الاستخدام السياحى أو السكنى السياحي

أصدر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح القرار رقم 322 لسنة 2020 بشأن إقرار تخفيض قيمة المتر المسطح في مخالفات البناء في مدن وقرى ونجوع محافظة مطروح بنسب من 25% حتى 60% من قيمة المتر المسطح السابق إقراره ف ديسمبر 2019، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي لهم .

وأكد المهندس إبراهيم الحفيان مدير عام التخطيط العمرانى فى محافظة مطروح أن اللجنة قد انتهت اللجنة من أعمالها بحضور السادة خبراء التقييم العقارى وممثل هيئة الخدمات الحكومية حيث تم كما تم إقرار قيمة التصالح فى المبانى السكنية فى نطاق قرى وتوابع ونجوع المحافظة لتكون بقيمة 50 جنيه للمتر المسطح وهو مايعادل الحد الأدنى فى القانون .

النظر بعين الاعتبار لأعضاء الجمعيات التعاونية للبناء والاسكان

أيضاً تم النظر بعين الاعتبار لأعضاء الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان الواقعة فى مناطق الاستخدام السياحى أو السكنى السياحى وتم التخفيض بنسبة 60% ليصبح المتر المسطح بقيمة 800 جنيه بدلاً من 2000 جنيه .

ووجه محافظ مطروح لرؤساء مجالس المدن بالعمل بالقرار على الفور تيسيراً على أهالينا فى ربوع المحافظة السابق تقدمهم بطلبات التصالح أوالراغبين فى التقدم بطلبات التصالح .

وتؤكد المحافظة أن كافة التيسيرات التى تم إقرارها تسرى على كل الحالات السابقة والحالات الحالية والمستقبلية وأنه سيتم عمل مقاصة سعرية لمن سبق لهم سداد قيمة 25% على الأسعار القديمة لاسيما فى ظل توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتحديد قيمة تخفيض كلية 25% عند السداد الفوري لقيمة التصالح .

وتهيب المحافظة بالمواطنين الذين لم يتقدموا حتى الآن للتصالح بسرعة التقدم للمراكز التكنولوجية بمجالس المدن للاستفادة من التيسيرات التى قامت باعتمادها الحكومة وللاستفادة أيضاً من تخفيضات المحافظة قبل انتهاء المهلة المحددة 30 سبتمبر الجارى .