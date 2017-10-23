تخفيض سعر نقل مياه الشرب والصرف بمطروح 50%

معتز محمودأعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخفيض أسعار سيارات نقل مياه الشرب وسيارات رفع مياه الصرف الصحى بمطروح بنسبة 50% تيسيرا على المواطنين.ووجه محافظ مطروح لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة تنفيذ ا

معتز محمود

أعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخفيض أسعار سيارات نقل مياه الشرب وسيارات رفع مياه الصرف الصحى بمطروح بنسبة 50% تيسيرا على المواطنين.

ووجه محافظ مطروح لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة تنفيذ الاسعار الجديدة على المواطنين بجميع مدن المحافظة الثمانية، مؤكدا حرص المحافظة على تذليل كل العقبات والتيسير على المواطنين مع زيادة الخدمات المقدمة لهم.



يذكر أن وزير الاسكان كان قد اصدر قرارا برفع قيمة سيارات نقل مياه الشرب وسيارات رفع مياه الصرف الصحى لتصل لـ 95 للنقلة الواحدة وعلى الفور تدخل محافظ مطروح وتم التواصل ووزير الاسكان والذى وافق على تخفيض الاسعار الجديدة بنسبة 50%.

من جانبه تقدم المحافظ بالشكر لوزير الاسكان على استجابته الفورية للتيسير على ابناء مطروح بالموافقة على تخفيض الاسعار ورفع الكاهل عن محدودى الدخل.

