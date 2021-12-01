تخفيض حجم التغطيات التأمينية للأخطار الإلكترونية بسبب زيادة الهجمات

رفضت شركات التأمين توفير العديد من التغطيات التأمينية للأخطار الاليكترونية – السيبرانية- التي تقدمها للعملاء إلى النصف بعد أن أدى الوباء وأدى العمل من المنزل إلى زيادة هجمات برمجيات الفدية

وتمكنت شركات التأمين والنقابات الأوروبية والأمريكية الرئيسية العاملة في سوق Lloyd’s of London مواجهة الطلب المتزايد

بفرض معدلات أقساط أعلى لتغطية الفدية وإصلاح الشبكات المخترقة وخسائر انقطاع الأعمال وحتى رسوم العلاقات العامة لإصلاح الضرر الذي يلحق بالسمعة.

الشركات تفقد شهيتها تجاه تأمين القرصنة

وأشارت نقابات Lloyd’s of London إلى أن الزيادة في هجمات برامج الفدية والتطور المتزايد للمهاجمين جعل شركات التأمين حذرة.

وأكدت شركات التأمين أن بعض المهاجمين قد يتحققون حتى مما إذا كان الضحايا المحتملين لديهم وثائق تأمين من شأنها أن تجعلهم أكثر عرضة للدفع.

و قال كاسبار ستوبس ، رئيس قسم الإنترنت في شركة Optio للتأمين إن شهية شركات التأمين تغيرت بالسلب وكذا حدودها وتغطياتها وأسعارها

وتعمل برامج الفدية عن طريق تشفير بيانات الضحايا وعادة ما يقدم المتسللون للضحايا رمز مرور لاستعادته مقابل مدفوعات العملة

المشفرة حتى أصبح الهجوم المفضل لمجرمي الإنترنت هو سرقة البيانات وبيعها لأطراف ثالثة.

مستويات خسارة الشركات تجاوزت 100%

وقال وسيط التأمين العالمى “ايون” أن أرباح شركات التأمين الإلكترونية في الولايات المتحدة تقلصت في عام 2020.

وأشار لارتفاع النسبة المجمعة – مقياس الربحية -حيث زاد مستوى الخسارة عن 100٪ و تكافح شركات التأمين للتكيف حاليا بتخفيض

حدود تغطياتها للإنترنت بالرغم من ان الشركات تعاني من نقص في التأمين.

ولفت الى أنه من المستبعد جدًا أن يحصل الأشخاص على نفس الحدود – إذا كان الأمر كذلك ، فإنهم سيدفعون اقساطا كبيرة وغير عادية ليحصلوا على التامين

اصدارات وثائق التامين على المخاطر الاليكترونية انخفض قرابة الضعف

واوضح تقرير لشركة مخاطر أن شركات التأمين التي أصدرت وثائق مسؤولية إلكترونية بقيمة 5 ملايين دولار العام الماضي قد

تراجعت إلى حدود تتراوح بين مليون دولار و 3 ملايين دولار في عام 2021.

وقال تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي إن جائحة كوفيد -19 وزيادة العمل من المنزل مكّن مجرمي الإنترنت من تزايد الهجمات.

وقال توم كوي ، قائد الممارسات الإلكترونية في شركة Acrisure Re ،لوساطة اعادة التامين إن الهجمات كانت تتحرك بعيدًا

عن مرافق الرعاية الصحية والبلديات التي لديها ضوابط ضعيفة في مجال تكنولوجيا المعلومات ولكن لديها أيضًا القليل من المال إلى شركات التصنيع والخدمات اللوجستية.

وتمتلك هذه الشركات مبالغ كبيرة ولا يمكنها تحمل انقطاعات طويلة لإصلاح أنظمتها ، لذا يفضلون دفع الفدية ، خاصة إذا كان لديهم تأمين يغطيها.

وقال سمسار التأمين مارش إن معدلات أقساط التأمين تضاعفت تقريبًا في الولايات المتحدة فقد قفزت بنسبة 73٪ في بريطانيا نتيجة تكرار وشدة هجمات برامج الفدية.