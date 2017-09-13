سيــارات

تخفيض أسعار سوزوكى ألتو وبالينو 10 – 20 ألف جنيه

أحمد عوض خفضت شركة مودرن موتورز- وكيل العلامة اليابانية سوزوكى فى مصر، أسعار طرازات سوزوكى ألتو وبالينو بنسبة تتراوح مابين 6 و 10.7%، بمقدار يتراوح مابين 15 و20 ألف جنيه. وبلغت أسعار سوزوكى ألتو 125 ألف جنيه بدلاً من 140،…

13 سبتمبر، 2017 13 سبتمبر، 2017

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أحمد عوض

خفضت شركة مودرن موتورز- وكيل العلامة اليابانية سوزوكى فى مصر، أسعار طرازات سوزوكى ألتو وبالينو بنسبة تتراوح مابين 6 و 10.7%، بمقدار يتراوح مابين 15 و20 ألف جنيه.

وبلغت أسعار سوزوكى ألتو 125 ألف جنيه بدلاً من 140، ووصلت أسعار سوزوكى بالينو إلى 300 ألف جنيه مقارنة بـ 320 خلال مايو الماضي.

ويقول مصدر داخل شركة مودرن موتورز، إن قرار تخفيض أسعار طرازى “ألتو وبالتو”، جاء فى محاولة لتنشيط أداء المبيعات، التى شهدت تراجعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، بسبب ارتفاع الاسعار وندرة بعض الطرزات من سوزوكى بالسوق المحلية.

وأوضح لـ” المال”، أن الفترة الحالية تشهد توافر 3 طرزات فقط من سوزوكى هى: “ألتو، بالينو، وسياز”، فيما لم تتوافر سيارات الـ ” sx4، سويفت ديزاير، وفيتارا، وأرتيجا”، متوقعا  تتوافر محليًا خلال نوفمبر المقبل.

وبحسب القوائم السعرية الصادرة عن مودرن موتورز؛ تبلغ أسعار سوزوكى سياز نحو 280 ألف، وتقدر فيتارا بـ 430 ألفا، وسويفت ديزاير بنحو 250 ألف جنيه.

ويوضح الجدول التالى، تطور أسعار طرازات مودن موتورز- سوزوكى خلال مايو الماضى حتى الآن:

العلامة
التجارية

الطراز

أسعار
مايو

أسعار
سبتمبر

مقدار
التغير

نسبة
التغير%




سوزوكي

التو

140

125

15

10.7

بالينو

320

300

20

6

سياز

280

280

فيتارا

430

430

SX4

345

345

سويفت

250

250

0

ارتيجا

330

330

سويفت
ديزاير

200

200

0


 
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