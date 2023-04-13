تخفيض أسعار الألبان في كفر الشيخ

قررت رابطة منتجي الألبان في محافظة كفر الشيخ خفض أسعار الألبان بحسب البنط الخاص بها نتيجة الركود الشديد التي تشهده منتجات الألبان في المحافظة والتي بلغت نسبته 40% بهدف إقبال المواطنين على شراء الألبان ومنتجاتها وإنعاش حركة البيع والشراء.

جدير بالذكر أن رابطة مصنعي منتجات الألبان في محافظة كفر الشيخ، اتفقت بداية العام الجاري مع 220 مصنعا للألبان في المحافظة، على تخفيض أسعار الألبان ومنتجاتها الأشهر المقبلة بنسبة تصل إلى 30%.

قال محمد صلاح رئيس رابطة منتجي الألبان في كفر الشيخ، إن الرابطة قررت خفض سعر اللبن البقري ليتراوح من 10 إلى 11 جنيها على حسب البنط مقابل 12.5 جنيها للكيلو الواحد، لافتا إلى أن هذا القرار جاء بالاتفاق مع منتجي الألبان في المحافظة للعمل على بيع الألبان بنسب مرتفعة في الفترة المقبلة.

وأضاف «صلاح»، أنه من المزمع ارتفاع الإقبال على عملية شراء منتجات الألبان بكافة أنواعها بعد إفطار الأقباط نهاية الشهر الجاري، لافتا إلى أن هذه الفترة هي فترة الصيام بالنسبة للأقباط وبالتالي ينخفض الإقبال على الشراء بنسبة 40%، لافتا إلى أن عملية الإقبال على الألبان في الفترة الحالية بلغت 60% فقط نتيجة صوم الأقباط وعدم الشراء للمنتجات المعروضة للمواطنين.

وأشار إلى أن بعض مصانع الأجبان في المحافظة تقوم الفترة الحالية بتخزين كافة إنتاجها من الجبن الموزاريلا في المخازن الخاصة بها المبردة استعدادا لقدوم عيد الفطر، لافتا إلى أن المنتجات المتواجدة في الأسواق حاليا هي الجبن البيضاء بكافة أنواعها والرومي.

على جانب أخر، أكدت مصادر مسؤولة داخل الرابطة، أن حوالي من 70 إلى 80% من المصانع بمحافظة كفر الشيخ يعملون على تخزين الجبن الموزاريلا استعدادا لطرحها في الأسواق تزامنا مع عيد الفطر المبارك بكميات كبيرة تساعد على تلبية احتياجات المواطنين منها في حالة ارتفاع الإقبال.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن أسعار الجبن الموزاريلا في الأسواق حاليا تبلغ حوالي 80 جنيها لـ«النباتي» و110 جنيها لـ«الطبيعي»، لافتا إلى أن ارتفاع الإقبال المواطنين على عملية شراء منتجات الألبان متوفقة على إفطار الأقباط والمسلمين نظرا لأن فترة الصيام تشهد منتجات الألبان ركودا حدا كل عام في تلك الفترة.

جدير بالذكر أن رابطة منتجي ألبان كفر الشيخ اجتمعت مع عدد كبير من المنتجين داخل المحافظة لعرض المنتجات بهامش ربح بسيط لبيعها بأسعار تنافسية داخل المنافذ التي تستهدفها الرابطة، إذ تم ترشيح بعض منتجي الألبان في المحافظة للاشتراك بمنتجاتهم في الشوادر.