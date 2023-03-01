تخفيض أسعار أنسولين هومالوج وهيومولين بنسبة 70% في أمريكا

قررت شركة “إيلي ليللي” الأمريكية تخفيض أسعار منتجات الأنسولين الأكثر مبيعا على قائمتها بنسبة 70% في خطوة تقول “رويترز” إنها ستساعد ملايين الأمريكيين على تحمل تكاليف علاجهم.

والأدوية التي سيتم تطبيق التخفيض عليها هي هومالوج وهيومولين (بنسبة 70%) فضلا عن تخفيض سعر حقن أنسولين ليسبرو إلى 25 دولارا للزجاجة.

ويمكن أن تساعد التغييرات حوالي 2 مليون شخص على دفع ثمن الدواء الذي يحافظ على الحياة.

وتمثل هذه الخطوة تراجعًا جزئيًا لشركة “إيلي ليللي” التي كانت مساهمًا أساسيًا في ارتفاع أسعار حقنة يعتمد عليها ملايين الأمريكيين للحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية في الولايات المتحدة على شركات الأدوية لكبح جماح ما يراه المشرعون وغيرهم من النقاد على أنه نمط من التربح التعسفي.

وعلى مدار ما يقرب من 3 عقود رفعت “إيلي ليللي” سعر منتج الأنسولين الأكثر استخدامًا هومالوج بأكثر من 1000%.

وتسيطر “إيلي ليللي” و”سانوفي” و”نوفو نورديسك” على 90% من سوق الأنسولين في الولايات المتحدة.