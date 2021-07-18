تخفيضات 25 % علي تذاكر عروض الصوت والضوء باللغة العربية طوال أيام العيد

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية عن منح تخفيضات 25% علي تذاكر عروض الصوت والضوء باللغة العربية بجميع مناطق الصوت والضوء الخمسة (الأهرامات،فيله،أبوسمبل،الكرنك،إدفو) طوال أيام عيد الأضحى .

يأتي هذا فى إطار احتفالات الشركة بعيد الأضحى وتحقيقا للدورالمجتمعي الذي يقع على عاتقها.

وقال محمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي للشركة، إنه بمناسبة حلول عيد الأضحى سيتم منح تخفيضات علي تذاكر عروض اللغة العربية وذلك لإتاحة الفرصة للمصريين والعرب للتمتع طوال أيام العيد وسط الحضارة المصرية العظيمة على أن تبدأ العروض في منطقة الهرم الساعة السابعة والنصف مساء ومناطق الكرنك وأبو سمبل وإدفو وفيله الساعة السابعة مساء حيث تقام العروض باللغة الأكثر عددا وباقي اللغات بسماعات الترجمة .

وأعرب “عبد العزيز” عن سعادته بالمشاركة المجتمعية خلال الأعياد والمناسبات والأحداث العالمية والمحلية التي تهتم الشركه دائما بتحقيقها .