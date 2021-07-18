استثمار

تخفيضات 25 % علي تذاكر عروض الصوت والضوء باللغة العربية طوال أيام العيد

بمناطق العروض الخمسة
دعاء محمود 3:20 م, الأحد, 18 يوليو 21 3:20 م, الأحد, 18 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية عن منح تخفيضات 25% علي تذاكر عروض الصوت والضوء باللغة العربية بجميع مناطق الصوت والضوء الخمسة (الأهرامات،فيله،أبوسمبل،الكرنك،إدفو) طوال أيام عيد الأضحى .

يأتي هذا فى إطار احتفالات الشركة بعيد الأضحى وتحقيقا للدورالمجتمعي الذي يقع على عاتقها.

وقال محمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي للشركة، إنه بمناسبة حلول عيد الأضحى سيتم منح تخفيضات علي تذاكر عروض اللغة العربية وذلك لإتاحة الفرصة للمصريين والعرب للتمتع طوال أيام العيد وسط الحضارة المصرية العظيمة على أن تبدأ العروض في منطقة الهرم الساعة السابعة والنصف مساء ومناطق الكرنك وأبو سمبل وإدفو وفيله الساعة السابعة مساء حيث تقام العروض باللغة الأكثر عددا وباقي اللغات بسماعات الترجمة .

اقرأ أيضا  «التنمية المحلية» : تشغيل 11 منفذًا لبيع اللحوم السودانية بسعر 70 جنيهًا

وأعرب “عبد العزيز” عن سعادته بالمشاركة المجتمعية خلال الأعياد والمناسبات والأحداث العالمية والمحلية التي تهتم الشركه دائما بتحقيقها .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

رئيس الوزراء يتفقد جامعة العلمين الدولية ويؤكد: البرامج الدراسية الجديدة تستجيب لاحتياجات سوق العمل

صفية حمدي 3:34 م, الأحد, 18 يوليو 21

330.6 مليار جنيه تكلفة المشروعات القومية بمحافظة القاهرة خلال 7 سنوات (جراف)

عصام عميرة 10:48 ص, الأحد, 18 يوليو 21

«الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية» ترفع تعريفتها بنسبة 15 إلى %20

السيد فؤاد 7:13 ص, الأحد, 18 يوليو 21

«الشرقيون الصناعية» تضع خطة لتنمية أراضيها فى قناة السويس.. وتبدأ بإقناع المستثمر الصغير

أحمد عاشور 6:59 ص, الأحد, 18 يوليو 21

رانيا المشاط تبحث مع الممثل الإقليمي لمنظمة «الفاو» مجالات التعاون المشترك

السيد فؤاد 1:11 م, السبت, 17 يوليو 21

وزيرة البيئة تشهد توقيع وثيقة «تطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر» (NAP)

عصام عميرة 12:32 م, السبت, 17 يوليو 21