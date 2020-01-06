تخفيضات على أسعار موبايلات «ريملي 5» تصل إلى 800 جنيه

تراجعت إلى 3 آلاف و590 جنيهًا

أعلنت شركة ريملي مصر عن تخفيض أسعار موبايلات ريملي 5 سعة “128 جيجا- رام 4 جيجيا بايت” بقيمة بلغت 800 جنيه ، لتصل إلى 3 آلاف و590 جنيهًا ، خلال يناير الحالى ، بدلًا من 4 آلاف و395 جنيهًا سابقًا.

وبحسب آخر قائمة سعرية لهواتف «ريملي»، فإن هواتف ريملي «C2» سعة “64 جيجا- رام 3 جيجا بايت” قدرت بنحو 2190 جنيهًا.

وحددت أسعار أجهزة ريملي «Reame 5» فئة “128 جيجا- رام 4 جيجا بايت” بقيمة 3 آلاف و290 جنيهًا.

وجاءت أسعار موبايلات ريملى «Reame 5» سعة “64 جيجا- رام 3 جيجا بايت” بنحو 2590 جنيهًا.

واستقرت أسعار موبايلات «Reame 5 PRO» سعة “128 جيجا- رام 4 جيجا بايت” عند مستوى 3 آلاف و890 جنيهًا.

وأبقت شركة ريملي على أسعار أجهزة «C2» سعة “16 جيجا- رام 2 جيجا بايت” عند مستوى 1490 جنيهًا.

وقدرت أسعار موبايلات ريملي «C2» سعة “32 جيجا- رام 1890” جينهًا بنحو 1890 جنيهًا.

وحددت هواتف ريملي «C2» فئة “32 جيجا- رام 3 جيجا بايت” بسعر 2090 جنيهًا.

وبلغت أسعار موبايلات «Realme 5» فئة 64 جيجا نحو 2590 جنيهُا، وسعرت أجهزة «Realme 5» فئة 128 جيجا بقيمة 3290 جنيهًا.

كان أندرو نبيل، مدير قطاعات العلاقات العامة والتسويق بشركة ريل مي الصينية بمصر، قال – فى تصريحات سابقة – إن الشركة تستهدف التوسع فى طرح الهواتف الذكية المنتمية للفئات الاقتصادية والمتوسطة فى ضوء زيادة حصتها السوقية من مبيعات تلك الفئة.