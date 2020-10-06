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تخفيضات على أسعار سيارات لادا جرانتا تصل إلى 4000 جنيه

تراجعت فئة "M/T" إلى 149 ألف جنيه
أحمد عوض 12:31 ص, الأربعاء, 7 أكتوبر 20 12:31 ص, الأربعاء, 7 أكتوبر 20

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أرسلت شركة “الأمل لتصنيع وتجميع السيارات” الوكيل المحلى للعلامات التجارية “بي واي دي، ولادا”- لشبكة موزعيها اليوم- القائمة السعرية الجديدة، التى تضمنت تخفيض أسعار سيارات لادا جرانتا بقيمة بلغت 4000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة فى السوق المحلية.

تراجعت أسعار طرازات “لادا جرانتا” الفئة الأولى “M/T” إلى 149 ألف جنيه، بدلًا من 153 ألف جنيه.

وانخفضت أسعار سيارات “لادا جرانتا” الفئة الثانية “A/T” إلى 169 ألف جنيه، مقابل 173 ألف جنيه.

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الأبعاد الخارجية

الطول4268 مم
العرض1700 مم
الارتفاع1500 مم
سعة الشنطة الخلفية480 لتر
لادا جرانتا 2021

لادا جرانتا

تعتمد سيارات «لادا جرانتا» فئة «M/T»، على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 87 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات “مانيوال”.

تقدم تلك الفئة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها “وسائد هوائية، نظام الفرامل المانعة للانغلاق “ABS”، وتوزيع الكتروني للفرامل “EBD”، ونظام مساعد الفرامل BAS”.

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تحتوى على بعض التجهيزات والكماليات ومنها “جنوط 14 بوصة، ومصابيح إضاءة نهارية، ومكييف هواء، وزجاج أمامي كهربائي، ونظام عزل كامل للضوضاء ونظام ايموبيليزر المانع للسرقة، وغيرها”.

لادا جرانتا 2021

دعمت «جرانتا» فئة «A/T» بمحرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1600 سي سي، يعطي قوة 98 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل حركة رباعي السرعات “أتوماتيك”.

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زودت تلك الفئة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان، ومنها “الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، ونظام مساعد الفرامل BAS”.

وزوت بعدد من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها “جنوط 14 بوصة، ومصابيح إضاءة نهارية، ومكييف هواء، وزجاج أمامي كهربائي، ونظام عزل كامل للضوضاء، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة LED، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا، وغيرها”.

لادا جرانتا
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بقلم أحمد عوض

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